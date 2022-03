METEO – PERTURBAZIONE colpisce l’ITALIA con PIOGGIA e NEVE anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tempo perturbato sulla nostra Penisola

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano un quadro incline al maltempo sulla nostra Penisola che tuttavia riguarda solo specifici settori dello stivale: tra questi ci sono sicuramente le regioni meridionali e la Sardegna, in particolare le aree tirreniche dell’isola, dove i fenomeni localmente sono apparsi anche intensi. Locali e deboli rovesci interessano anche il Lazio, mentre altrove il tempo si mantiene relativamente più stabile e asciutto.

Temperature mediamente in aumento sull’Italia

Osserviamo quello che potrebbe sembrare un paradosso in queste ore: all'arrivo del maltempo tendenzialmente si associa nei nostri pensieri l'abbassamento automatico delle temperature. In realtà non sempre così e questo peggioramento ne è la testimonianza: nonostante l'avvento delle piogge e dell'instabilità infatti le temperature risultano mediamente in aumento sulla nostra Penisola, a causa di un richiamo di correnti miti innescato proprio dalla presente perturbazione.

Prossime ore maltempo con pioggia e neve in Italia

Nel corso delle prossime ore la perturbazione continuerà a mantenersi attiva sulla nostra Penisola, alimentata da correnti sempre più fresche e instabili provenienti dai quadranti nordorientali. Stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, nella serata odierna maltempo continuerà ad azionarsi principalmente sulle Isole Maggiori e si manifesterà attraverso l’arrivo di piogge, ma anche di nevicate, come vedremo nel prossimo paragrafo. Qualche rovescio debole e localizzato potrebbe interessare anche le aree costiere di Lazio, ma soprattutto Campania.

