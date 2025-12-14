Meteo domani 15 dicembre: progressivo peggioramento del tempo a partire dai settori occidentali, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea Un vasto campo di alta pressione si estende tra Atlantico, Mediterraneo ed Europa con massimi al suolo fino a 1025 hPa, mentre una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota è presente tra Marocco, Algeria e Penisola Iberica con un minino al suolo intorno a 1010 hPa sul Marocco. Flusso perturbato che scorre più a nord con una profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con minimi al suolo fino a 965 hPa ed un minimo di 965 hPa anche sul Mar di Norvegia.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni di nord-ovest, maggiori schiarite su quelle di nord-est. Al pomeriggio cieli per lo più coperti su tutti i settori ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata atteso un progressivo peggioramento con piogge a partire da Liguria e Piemonte, con neve sui rilievi dai 1000 metri. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento dai settori occidentali. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli coperti ovunque; peggiora nella notte con piogge attese sulle coste Tirreniche. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, tempo instabile sulla Sardegna con deboli piogge sparse. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con nuvolosità in aumento sulla Sicilia. In serata e in nottata cieli coperti ovunque con piogge anche intense sulla Sardegna. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

