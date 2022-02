METEO – Forte MALTEMPO in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA con NEVE a BASSA QUOTA, ecco dove

Peggioramento invernale sulla nostra Penisola

Come largamente preannunciato nel corso degli scorsi giorni sarebbe stato un weekend dai connotati tipicamente invernali sulla nostra Penisola. La realtà non ha mancato di rispettare le previsioni, con il maltempo che quest’oggi ha raggiunto i settori centrali del Paese e parte di quelli meridionali. Piogge e nevicate localmente anche intense insistono a bassa quota e più precisamente sui 200/400 metri sul medio versante adriatico.

Temperature in brusco calo, specie sui settori orientali

A tale peggioramento si associa l’ingresso di correnti più fredde di stampo artico dai quadranti nordorientali, responsabili quindi di un calo delle temperature anche particolarmente brusco, specie, per l’appunto, sul medio versante adriatico. Le colonnine di mercurio tornano in molti casi a registrare temperature inferiori alla media del periodo e questo quando l’inverno meteorologico si sta apprestando alla fine (la primavera meteorologica inizia, come ogni anno, il 1° marzo). PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Forte maltempo in arrivo nelle prossime ore

Mentre l’ingresso di una ventilazione settentrionale determinerà un miglioramento piuttosto nitido delle condizioni meteo sui settori tirrenici centrali nelle prossime ore, con accenno persino a qualche schiarita, diversa sarà la situazione sull’altra sponda, quella adriatica, dove se possibile, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si assisterà ad un ulteriore peggioramento con intensificazione dei fenomeni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

