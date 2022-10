Meteo – Forte maltempo in arrivo tra oggi e domani con possibili nubifragi in Italia. Ecco dove

Piogge in arrivo sulle Isole Maggiori

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un piccolo cavetto d’onda in quota in arrivo sul Mediterraneo occidentale, con un minimo di pressione al suolo in movimento dalle Baleari verso il Tirreno. Questo porterà nella giornata odierna acquazzoni e temporali sparsi sulla Sardegna e nella seconda parte della giornata qualche fenomeno interesserà anche la Sicilia settentrionale. Minimo al suolo che entro la mattinata di domani raggiungerà il Tirreno centrale.

Piogge e temporali verso l’Italia centro-meridionale nella giornata di domani

Come abbiamo appena detto, entro la mattinata di domani il minimo al suolo raggiungerà il Tirreno centrale, portando maggiore instabilità anche sull’Italia peninsulare. Nella giornata di domani sono infatti attesi piogge diffuse, acquazzoni e temporali sparsi al Sud, sulla Sicilia e su parte delle regioni centrali. Fenomeni molto intensi interesseranno nella prima parte della giornata soprattutto le regioni del versante tirrenico e la Sicilia, mentre nella seconda parte di giornata il maltempo più intenso colpirà le regioni ioniche e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. Nel frattempo sulla Sardegna avremo un miglioramento delle condizioni meteo. Residue fenomeni venerdì mattina sulle regioni ioniche, ampie schiarite altrove.

Meteo weekend: rimonta dell’alta pressione con tempo via via più stabile

Sul finire della settimana un promontorio anticiclonico tenderà a rimontare dalla Penisola Iberica verso il Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo che tra Sabato e Domenica si faranno via via più stabili in Italia. Nel frattempo sarà da tenere d’occhio una vasta struttura depressionaria in allungamento sull’Atlantico, questa incentiverà la risalita di aria più calda verso il Mediterraneo nel corso della prossima settimana.

Tendenza meteo: da metà mese anticiclone africano sul Mediterraneo

Principali modelli meteo che sembrano ormai concordare per l’espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centro-occidentale all’inizio della prossima settimana. Condizioni meteo che per diversi giorni saranno asciutte su tutta l’Italia, forse per tutta la prossima settimana. Ottobrata avanti tutta, di nuovo, con valori di temperatura che si porteranno di diversi gradi al di sopra delle medie. Attenzione comunque anche al ritorno di nebbie e nubi basse. Impossibile dire al momento quanto durerà ma con il blocco della circolazione depressionaria sul basso Atlantico potrebbe essere anche per molti giorni.

