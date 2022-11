Meteo – Forte maltempo in atto sull’Italia, altri rovesci e temporali in arrivo nelle prossime ore: ecco dove

Tempo stabile sulle regioni centro-settentrionali con ampi sprazzi di cielo sereno

Nella giornata odierna abbiamo osservato condizioni meteo decisamente migliori sulle regioni centro-settentrionali, rispetto a quanto osservato nei passati giorni, con ampi sprazzi di cielo sereno che hanno accompagnato tutt’oggi la stabilità e con clima comunque freddo, specie nelle ore notturne. Tuttavia, l’azione di un vortice depressionario all’interno del bacino del Mediterraneo porta del maltempo più a sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Sud sotto attacco del maltempo, nubifragi sulla Calabria jonica

Fin dalle prime ore della notte odierna invece sulle regioni meridionali e in particolare sulla Calabria jonica, per alcune aree della quale la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione ieri, piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio si sono attivati a causa del suddetto vortice depressionario innescato dall’afflusso di correnti nordatlantiche all’interno del bacino del Mediterraneo. Le temperature appaiono nettamente autunnali se non, in alcuni casi, anche tardoautunnali, con valori inferiori alla media del periodo specie nei valori massimi.

Prossime ore il maltempo insisterà su alcune zone dello stivale

Sebbene in alcuni settori del meridione, Sardegna e medio versante adriatico le condizioni meteo siano attualmente in miglioramento, esse rimarranno comunque particolarmente instabili in altre aree dello stivale: stando infatti anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il maltempo continuerà a mantenersi protagonista, con fenomeni che localmente potranno risultare ancora intensi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo colpirà ancora la Calabria jonica e, più debolmente, la Puglia

Instabilità che continuerà pertanto a rimanere protagonista sulle aree joniche della Calabria e in particolare nel crotonese, dove non si escludono fenomeni localmente ancora intensi, con qualche rovescio che interesserà anche la Puglia. Non escludibili piovaschi isolati o sparsi sulla Basilicata jonica. Sul resto del Paese le condizioni meteo risulteranno invece relativamente più stabili e asciutte e senza grosse variazioni sul fronte termico.

