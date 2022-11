Meteo – Nuova irruzione di maltempo in Italia con possibili nubifragi: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo in serata sull’Italia

A seguito di una giornata in cui il maltempo ha colpito in forma sparsa la nostra Penisola, nelle prossime ore e per la verità già attualmente, piogge e rovesci si stanno spostando verso meridione, andando a colpire soprattutto i settori jonici dello stivale e la Sardegna tirrenica. La serata corrente trascorrerà con il medesimo quadro meteorologico, con un miglioramento pertanto in atto al settentrione, dove la neve sulle Alpi e Prealpi cuneesi e sull’Appennino Tosco-Emiliano è quest’oggi scesa a quote medio-basse, intorno ai 500/800 metri, dipendentemente dall’area di riferimento.

Domani maltempo al sud, medio versante adriatico e Sardegna tirrenica

Un vortice depressionario che già questa sera si è azionato sull’Italia, porterà effetti ben più evidenti ed estesi nel Paese nella giornata di domani mercoledì 30 novembre. La prima parte in particolare vedrà maltempo sparso o diffuso sulle regioni meridionali, Sardegna tirrenica e sul medio versante adriatico, con principale coinvolgimento del settore jonico calabrese dove non sono esclusi dei nubifragi. Dal pomeriggio migliora sulle Isole Maggiori (eccezion fatta per le aree tirreniche della Sicilia) e sulle regioni centrali adriatiche. Instabilità insisterà, ad intermittenza, altrove, con fenomeni localmente ancora intensi sul crotonese. Più stabile e asciutto altrove.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale tirrenica, Calabria centro-settentrionale e sui settori meridionali di Basilicata e Puglia, con apporti al suolo moderati, fino ad elevati sul versante ionico settentrionale della Calabria; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, sui restanti settori di Calabria e Basilicata e sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, sui restanti settori di Sicilia e Puglia e su Campania orientale e meridionale, Molise, Abruzzo, Marche e Romagna, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra degli 800-1000 m sull’Appennino romagnolo, marchigiano e abruzzese, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1100-1300 m sui rilievi della Sardegna orientale e sull’Appennino molisano, campano e lucano, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi di Calabria e Sicilia, con apporti al suolo moderati. Visibilità: nottetempo e al primo mattino nebbie diffuse sui settori occidentali della Pianura Padana. Temperature: nessuna variazione significativa. Venti: forti dai quadranti settentrionali su Appennino molisano, Campania, Basilicata occidentale, Puglia meridionale, Calabria, Sicilia e Sardegna, con rinforzi di burrasca su Campania, Basilicata, Calabria settentrionale e Sardegna sud-orientale; localmente forti dai quadranti settentrionali su Alto Adriatico, Liguria, Toscana, Umbria e Alto Lazio. Mari: da molto mossi ad agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi i restanti bacini occidentali e il settore settentrionale e meridionale dell’Adriatico.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 30 novembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

