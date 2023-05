Meteo – Forte maltempo in Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile

Condizioni meteo in Italia

Salve e buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con un lungo periodo perturbato con piogge intense attualmente su Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Marche. Situazione sinottica che vede un esteso campo altopressorio posizionato dalle Isole Azzorre sin verso il nord della Russia. Contestualmente una vasta laguna di geopotenziali insiste sul nostro territorio, con una serie di minimi depressionari. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Maltempo al nord Italia quest’oggi, ecco le previsioni

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 14 Maggio: Al Nord: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, pù asciutto tra Piemonte e Valle d’Aosta con nuvolosità variabile. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi dai 1900 metri, più asciutto sulla Liguria. In serata attese residue precipitazioni tra Trentino, Veneto e Friuli, variabilità asciutta altrove. Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio ancora piogge su Toscana, Umbria e Marche, variabile altrove. In serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità irregolare in transito. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con possibilità di precipitazioni tra Campania, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio asciutto su tutti i settori con molte nubi in transito. In serata fenomeni in transito su Sicilia, Campania, Molise e Puglia settentrionale, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Lunedì nuovo intenso peggioramento al sud, Sicilia e parte del centro

Tendenza meteo – Nella giornata di domani assisteremo alla ciclogenesi tra il Canale di Sicilia e la Tunisia; un minimo depressionario andrà a risalire verso il basso Tirreno con una nuova ondata di maltempo. Questa porterebbe non solo forti piogge con maltempo al sud Italia, ma anche ad un intensificazione dei venti sul bacino Mediterraneo. Maltempo che potrebbe trasferirsi a seguire anche alle regioni di Nordest, con nuovo rischio allagamenti per l’Emilia-Romagna. Vediamo intanto il bollettino di Vigilanza emanato per la giornata di domani.

CONTINUA A LEGGERE​

Forti piogge: ecco il bollettino di Vigilanza della Protezione Civile

In vista dei fenomeni attesi per la giornata di domani, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza:

”

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-occidentale, Basilicata occidentale e settentrionale, Campania, Puglia settentrionale, Molise, Abruzzo, Lazio meridionale e Marche, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Sicilia centro-occidentale, Campania e Marche;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto Sicilia, Basilicate e Lazio, su Calabria, Puglia centrale e dal pomeriggio, su resto Lazio, Umbria, Toscana orientale ed Emilia-Romagna sud-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud ed Emilia-Romagna nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.”

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.