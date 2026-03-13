Meteo – Irruzione polare in arrivo nel Weekend, con temporali, e neve abbondante anche a bassa quota: i dettagli

Piogge e temporali in atto su parte del Paese

Il pomeriggio odierno è stato contrassegnato dalla formazione di piogge e temporali localmente anche intensi sulle aree più interne del centro-sud e delle Isole Maggiori, per effetto di una circolazione depressionaria ancora insistente sul bacino del Mediterraneo. Un miglioramento coinvolge invece le regioni settentrionali, dove avanzano schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con miglioramento ulteriore in arrivo

Un miglioramento sta tuttavia già coinvolgendo il nostro Paese e continuerà a farlo anche nelle prossime ore, quando si osserverà il graduale esaurimento della fenomenologia. Le condizioni meteo torneranno più stabili e asciutte sulle regioni centro-meridionali, al netto di qualche isolato e residuale rovescio ancora persistente. Un peggioramento, intanto, si preparerà ad interessare l’alto Piemonte, con primi fiocchi a partire dai 1.500/1.600 metri a causa della progressione di una saccatura depressionaria di origine polare marittima.

Irruzione polare in arrivo nel Weekend, con maltempo anche intenso e calo termico

Un’irruzione di aria di origine polare marittima riguarderà la nostra Penisola nel corso del Weekend, aprendo una fase di maltempo che si estenderà praticamente per l’intero fine settimana, con l’attivazione di piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio in particolar modo sulle regioni nordoccidentali e sulle Isole Maggiori. Il peggioramento, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, sarà accompagnato mediamente da un calo delle temperature.

Neve anche abbondante e a quote relativamente basse

Nevicate sono attese sul settore alpino anche copiose in particolare sull’alto Piemonte, dove potranno raggiungere quote di bassa montagna. Forti nevicate sono tuttavia attese anche sull’Appennino ligure e a quote anche più basse, specie sul versante piemontese, scendendo fin sui 400/500 metri. L’instabilità si estenderà comunque anche sulla Calabria jonica e sulla Puglia entro la giornata di domenica 15 marzo, con fenomeni localmente anche intensi, specie nel primo caso. Qualche nota di maltempo potrà attivarsi, contestualmente, anche sul medio versante adriatico, dove i fiocchi non scenderanno al di sotto dei 1.700/1.800 metri.

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