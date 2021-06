METEO – Forte MALTEMPO nel Lazio, violenti NUBIFRAGI si abbattono su Roma, ALLAGAMENTI e DISAGI, traffico il tilt. VIDEO

Forti temporali in atto in Italia

Si accende l’instabilità pomeridiana e i primi violenti temporali sono già in atto in molte regioni italiane. Tante le regioni interessate nelle ultime ore da piogge e temporali anche intensi. La zona più colpita in questi giorni è stata il nord con temporali e grandinate tra Piemonte, Lombardia e Veneto anche violente e con immancabili danni e allagamenti. Non è stato risparmiato nemmeno il centro-sud con temporali associati a grandinate e raffiche di vento. In questi minuti un violento nubifragio sta colpendo la città di Roma, paralizzando il traffico e causando anche qualche incidente. Intere zone sono completamente sommerse dall’acqua, vediamo quanto sta accadendo. Leggi anche: Tempo ancora instabile sul Lazio, cosa attendersi sulla città di Roma?

Nubifragio colpisce Roma, strade allagate e incidenti

Un vero e proprio nubifragio ha colpito Roma poco fa e tuttora sta continuando a piovere intensamente sulla Capitale. La pioggia ha allagato le strade della zona di Ponte Milvio con diversi cm di acqua al suolo. Diverse persone e soprattutto commercianti sono scesi in strada per cercare di liberare le caditoie e consentire il deflusso dell’acqua prima che il livello salisse ulteriormente. Come riportato da romatoday.it, l’acqua ha superato il livello del marciapiede in molte zone, allagando negozi e attività commerciali. In via Castelnuovo di Porto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere 40 bambini e 6 adulti all’interno di un asilo rimasti bloccati internamente a causa del violentissimo nubifragio che ha trasformato la strada in un fiume di acqua e fango. Situazione critica anche a Ponte Milvo dove l’acqua ha raggiunto quasi il mezzo metro di altezza. Non migliore la situazione altrove: a causa del temporale anche la viabilità sul Gra è tuttora pesantemente rallentata. L’Anas segnala code tra gli svincoli Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna e tra Tiburtina e Tuscolana in interna. Leggi anche: Fine settimana tra maltempo e ritorno del caldo sull’Italia

Tantissimi interventi dei Vigili del Fuoco

Moltissimi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco in città ma anche in provincia, soprattutto nella zona nord dove nel giro di un’ora si sono cumulati diversi mm di pioggia. Anche per le prossime ore il tempo resterà instabile e saranno da mettere in conto altri improvvisi acquazzoni. Nel frattempo continua la conta dei danni nella città e in parte della provincia colpita in pieno da un violentissimo nubifragio. Spostiamoci ora in Puglia, nel leccese, dove un violentissimo nubifragio ha colpito la città provocando danni e disagi. Leggi anche: Tromba d’aria colpisce la provincia di Venezia, diversi i danni

