METEO – Forte MALTEMPO nella giornata di domani con possibili NUBIFRAGI in alcune zone. I dettagli

Nel corso della giornata di domani una vasta saccatura depressionaria si andrà ad estendere verso l’Europa occidentale. La Penisola Italiana verrà cosi investita da correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali che porteranno un peggioramento meteo sull’Italia centro-settentrionale con piogge e temporali tra mercoledì e giovedì mentre al Sud Italia le condizioni meteo si manterranno stabili e con poche nubi in transito. Neve abbondante sui settori alpini inizialmente fino a 1400-1500 metri, ma con quota neve in graduale aumento a causa del richiamo di correnti miti sud-occidentali. Il maltempo su alcune regioni potrebbe risultare molto intenso e lo tratteremo con maggiore dettaglio nell’ultimo paragrafo.

Nella giornata di ieri abbiamo assistito al primo impulso instabile del mese di novembre, con piogge e temporali in Italia soprattutto al Centro-Nord. Nella giornata odierna il fronte instabile si allontanerà verso levante e questo porterà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana, con cieli per lo più soleggiati ma anche con qualche residua pioggia specie al Nord-Est .

Piogge intense e diffuse nella giornata di domani ed anche locali nubifragi

Come abbiamo detto in precedenza, nella giornata di domani avremo un forte peggioramento meteo in Italia, con piogge intense e diffuse su tutto il Centro-Nord. Già durante la notte tra oggi e domani fenomeni molto intensi interesseranno la Sardegna, con acquazzoni e temporali che potranno scaricare più di 50 mm di pioggia in sei ore. Nella giornata di domani i fenomeni più intensi colpiranno invece il Lazio centro-meridionale e le zone interne dell’Abruzzo, specie nelle ore pomeridiane. Infatti proprio nel pomeriggio su queste zone le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragio, dove localmente potranno cadere più di 100 mm di pioggia. Questo potrebbe causare danni e locali frane e allagamenti. Possibili locali nubifragi si potranno verificare anche sulla Liguria di Levante, sia nelle ore pomeridiane che in quelle serali, con quasi 150 mm di pioggia che localmente potranno cadere nella sola seconda parte di giornata.