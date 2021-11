METEO WEEKEND – Italia divisa in due, tra PIOGGE e TEMPORALI e CLIMA CALDO. La TENDENZA

Situazione meteo in Italia

Nella giornata di ieri abbiamo assistito alla prima perturbazione autunnale del mese di novembre con piogge intense e temporali su gran parte dell’Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali. Nella giornata odierna il fronte instabile si va allontanando verso est e i geopotenziali tornano a salire sulla Penisola Italiana, portando un generale miglioramento delle condizioni meteo. Oggi avremo dunque generali condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutto il Paese, ma ancora delle piogge residue potranno interessare la Toscana settentrionale, il Nord-Est e i settori tra Campania e Calabria.

Nuovo peggioramento a metà settimana con temporali ed anche nubifragi

Mentre sull’Italia nella giornata odierna le condizioni meteo vanno migliorando, una vasta saccatura depressionaria inizia ad estendersi verso l’Europa occidentale, raggiungendo la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale nella giornata di domani. La Penisola Italiana verrà cosi interessata da un flusso di correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali, le quali porteranno piogge intense e temporali specie al Centro-Nord tra la giornata di domani e quella di giovedì. Fenomeni molto intensi interesseranno la Liguria, la Sardegna e le regioni tirreniche, con possibili locali nubifragi. Neve copiosa sui settori alpini inizialmente fino a quote di 1400-1500 metri, ma con quota neve in graduale risalita nel corso della giornata a causa del richiamo di correnti miti.

Saccatura in isolamento sul Mediterraneo occidentale

La vasta saccatura depressionaria che in questi giorni si andrà ad estendere sull’Europa occidentale si troverà confinata da due robusti anticicloni, uno sul medio atlantico ed in estensione verso est e l’altro sull’Europa orientale, entrambi con valori massimi di pressione al suolo fino a circa 1030 hPa. Questo porterà all’isolamento della saccatura sul Mediterraneo occidentale e che andrà ad influenzare le condizioni meteo sull’Italia almeno fino al weekend. Vediamo dunque cosà ci attende dal punto di vista meteo per il primo weekend di novembre.

