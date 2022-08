METEO – Forte MALTEMPO provoca ALLUVIONE a Scilla, in Calabria: ci sono danni gravi

Acquazzoni e temporali in atto al Sud

Attuale situazione sinottica mostra una goccia fredda in avvicinamento alle regioni di Nord-Est ed aria più fresca in quota presente sul Mediterraneo centrale. La presenza di aria più fresca in quota sta rendo instabile l’atmosfera, con piogge e temporali in mattinata sia al Sud che sulle regioni dell’alto versante adriatico. Fenomeni molto intensi che tra la notte e la mattinata stanno interessando soprattutto la Sicilia e la Calabria, localmente anche a carattere di nubifragio, provocando danni e allagamenti.

Forte maltempo in Calabria provoca alluvione a Scilla

Come abbiamo appena detto, piogge e temporali intensi stanno sferzando dalla notte Sicilia e Calabria, provocando danni, allagamenti ed alluvioni, come è avvenuto a Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Nella zone di Scilla le precipitazioni sono risultate molto abbondanti, con la stazione meteo presente su Monte Scrisi che ha registrato circa 80 mm di pioggia in poco più di un’ora. Queste precipitazioni intense, come riporta il sito internet “strettoweb.com”, hanno provocato un’alluvione lampo nella cittadina di Scilla, che in questo periodo è popolata da migliaia di turisti. Le strade si sono trasformate in fiumi in piena, trascinando decine di auto sul Lungomare della Marina Grande, dove la spiaggia è devastata. Gravi danni anche alle abitazioni invase dall’acqua.

Acquazzoni e temporali anche nel pomeriggio

L’aria fresca presente in quota darà luogo anche una spiccata instabilità pomeridiana, con il riscaldamento al suolo durante le ore più calde della giornata che metterà in moto l’attività convettiva. Piogge e temporali pomeridiani continueranno quindi ad interessare il Sud, le Isole Maggiori e parte del Centro, con fenomeni che interesseranno soprattutto le zone interne, ma che non mancheranno anche sui settori costieri tirrenici. Questo potrebbe aggravare la situazione nelle zone già colpite dall’alluvione.

Maltempo anche domani al Centro-Sud

La goccia fredda in arrivo al Nord-Est nella serata odierna tenderà poi a scivolare lungo l’Adriatico, portando maltempo anche al Centro-Sud. Tra la notte e la mattina di domani piogge sparse interesseranno le regioni centrali, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso delle ore pomeridiani e in serata il maltempo andrà ad interessare il Sud, ma con fenomeni ancora tra Lazio e Abruzzo. Residui fenomeni nella notte poi tra Calabria e Sicilia. Nella giornata di domenica generale miglioramento, con la goccia fredda che si allontana verso la Grecia.

