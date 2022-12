Meteo – Forte maltempo, sfiorata la tragedia nelle scorse ore a Napoli: franato un terrapieno, i dettagli

Perturbazione in allontanamento con graduale miglioramento in Italia

Le immagini satellitari supportate dall’utilizzo di un radar meteorologico testimoniano un miglioramento delle condizioni meteo in atto in queste ore sulla nostra Penisola, a causa dell’allontanamento della perturbazione di stampo atlantico che nelle scorse ore ha interessato essenzialmente il centro-sud, non mancando di causare qualche disagio e qualche spavento, come vedremo nel presente editoriale. Più stabile al nord, dove peraltro il clima appare pienamente invernale, con temperature invece più miti sulle regioni centro-meridionali dovute all’attivazione di un flusso di correnti sciroccali innescato dal moto ciclonico della stessa perturbazione.

Prossime ore tempo tornerà stabile ovunque o quasi

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo torneranno pressoché stabili e asciutte ovunque o quasi, grazie allo spostamento della perturbazione sul settore balcanico, che favorisce di conseguenza un lieve aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale. Qualche isolata e persistente eccezione potrebbe interessare alcune aree del Paese (scopri quale) con il miglioramento che tuttavia sarà decisamente breve, in quanto già da domani giovedì 15 dicembre l’Italia sarà investita da un nuovo peggioramento al centro-nord con neve finanche in pianura sui settori nordoccidentali.

Forte maltempo nelle scorse ore ha imperversato la Campania, piogge incessanti a Napoli

Le aree maggiormente colpite dal maltempo e quelle in cui pertanto si registrano gli accumuli più alti sono senz’altro quelle tirreniche, con fenomeni localmente anche piuttosto intensi che hanno interessato la Campania. Piogge incessanti e a tratti anche intensi hanno coinvolto pure la città partenopea (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) il cui accumulo al momento segna un valore di circa 18 millimetri e non mancando di provocare qualche spavento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Franato un terrapieno a Napoli, tanta paura, ma nessuna persona coinvolta

Stando a quanto si apprende dal sito “liberoquotidiano.it” il maltempo incessante delle scorse ore a Napoli potrebbe stare alla base di una frana avvenuta al civico 494 di Corso Vittorio Emanuele, dove sarebbe crollato un terrapieno che fortunatamente non ha coinvolto nessuna persona. Sul posto sono ovviamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco ad eseguire i dovuti accertamenti. Non sarebbe stato disposto alcun ordine di evacuazione per gli edifici circostanti, in quanto l’area è stata giudicata non a rischio di ulteriori cedimenti.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.