Meteo – Temporaneo miglioramento in arrivo nelle prossime ore in Italia, con possibilità di residue e isolate eccezioni

Maltempo si è azionato ancora una volta in Italia, soprattutto al centro-sud

Il passaggio di una nuova perturbazione di stampo atlantico ha interessato in queste ore la nostra Penisola, in particolare le regioni centro-meridionali, dove l’attivazione di un richiamo di correnti miti ha fatto comunque schizzare la quota neve su valori stellari. Basti pensare che Campo Imperatore, a 2.132 metri di altezza, ha registrato nel pomeriggio una massima di circa +3°C. Piogge comunque localmente intense hanno coinvolto soprattutto il settore tirrenico.

Attualmente rovesci si azionano sul medio versante tirrenico e sud peninsulare

Lo spostamento verso oriente della perturbazione che, in verità, già dalla seconda parte della serata di ieri ha portato qualche iniziale rovescio su alcune aree dello stivale, ha determinato un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con rovesci che attualmente si azionano in maniera isolata o al più sparsa su medio versante adriatico e sud peninsulare. Le temperature si mantengono su valori relativamente miti al centro-sud, decisamente invernali invece al nord, specie nordovest.

Prossime ore verso un miglioramento

L’ulteriore spostamento della suddetta perturbazione che ha interessato l’Italia soprattutto nella prima parte di oggi traslerà verso il settore balcanico provocando, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un ulteriore miglioramento, con graduale esaurimento della fenomenologia. Tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo, qualche isolata eccezione di maltempo, comunque debole, potrebbe ancora coinvolgere alcune aree dello stivale.

Generale stabilità in serata, salvo qualche eccezione; ma miglioramento solo temporaneo

Condizioni meteo di generale stabilità interesseranno la nostra Penisola in serata, con qualche isolato e blando rovescio che potrebbe insistere ancora sul basso versante tirrenico, in particolare tra Campania e Calabria. Il miglioramento, in ogni caso, sarà ancora una volta solamente temporaneo, in quanto già nella giornata di domani giovedì 15 dicembre rovesci (ma anche neve fino in pianura) torneranno a coinvolgere l’Italia, sul cui dettaglio previsionale approfondiremo in un apposito editoriale.

