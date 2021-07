METEO – Forte MALTEMPO si abbatte nel novarese con GRANDINE: DANNI ingenti, i dettagli

Condizioni di stabilità prevalente interessano lo stivale

Pur risultando le condizioni meteo in prevalenza stabili sulla stragrande maggioranza del territorio italiano, non sono tuttavia mancate nel pomeriggio e nella prima parte di serata delle eccezioni di maltempo che hanno interessato ancora una volta le aree più settentrionali della nostra Penisola. Questo a causa di un costante flusso perturbato sbilanciato verso il vecchio continente e che porta temporali localmente anche particolarmente violenti. Centro-sud prevalente è il sole grazie alla presenza dell’Anticiclone africano, che peraltro porta clima decisamente estivo.

Temperature elevate e clima pienamente estivo

Le condizioni meteo di prevalente stabilità in Italia sono accompagnate da un clima pienamente estivo, con temperature talvolta anche eccessivamente elevate con picchi di +40°C o superiori sulle regioni meridionali, mentre al centro le temperature risultano più basse, ma accompagnate da tassi di umidità più elevati. Diverso è il discorso in parte del nord, nelle aree interessate dal maltempo, dove in compresenza dei fenomeni le temperature tendono a calare. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Super grandinata e violente raffiche di vento nel novarese

Il violento maltempo che si è abbattuto quest’oggi su diverse aree delle regioni settentrionali italiane avrebbe causato anche diversi danni e disagi: il Piemonte sicuramente è la regione più colpita, con un violento sistema temporalesco che ha colpito Vercelli e provincia nella seconda parte del pomeriggio. Lo stesso sistema temporalesco si è poi spostato verso nordest, andando a colpire il novarese dove pure ci sono stati danni ingenti.

