METEO – TEMPESTA di GRANDINE e possibile TROMBA D’ARIA nel vercellese, DANNI ingenti ad auto e case

Italia divisa a metà tra il sole e il maltempo

Nella giornata odierna il quadro meteorologico italiano appare profondamente diviso a metà: da una parte il sole e il clima pienamente estivo grazie all’Anticiclone di natura africana che abbraccia le regioni centro-meridionali e parte di quelle del nord, dall’altra invece troviamo maltempo anche localmente molto intenso e a carattere di nubifragio sulle aree più settentrionali dello stivale a causa di un flusso perturbato di natura atlantica in affondo sulla Francia.

Maltempo anche molto intenso sulle aree più settentrionali del Paese

La presenza di quest’affondo sulla Francia ha richiamato correnti più umide dai quadranti sudoccidentali, responsabili della formazione di temporali soprattutto pomeridiani sulle aree più settentrionali della nostra Penisola. Tali temporali sono risaliti lungo il ramo ascendente dell’Anticiclone colpendo in maniera localmente anche molto intensa parte del nord. Tale evoluzione non ha mancato, come vedremo nel presente editoriale, di portare diversi danni.

Tempesta di grandine e tromba d’aria nel vercellese

Come spesso è avvenuto anche nella passata settimana è stato soprattutto il Piemonte a fare le spese di una simile evoluzione, con una linea di temporali che ha colpito soprattutto le zone centro-settentrionali della regione. La provincia più colpita questa volta sembra essere quella di Vercelli, dove grandinate si sono abbattute su diverse località provocando diversi danni anche piuttosto gravi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

