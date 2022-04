METEO – Forte MALTEMPO si è abbattuto in ITALIA, una FRANA nel bergamasco isola quasi 400 persone, i dettagli

Tempo in miglioramento sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un graduale miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola favorito essenzialmente all’altrettanto graduale allontanamento delle correnti di maltempo, ma con piogge ormai scariche di attività elettrica che continuano ad interessare le aree nordorientali d’Italia, a seguito di una mattinata in cui l’instabilità aveva coinvolto anche altre zone del nord (scopri di più), come vedremo anche nel presente editoriale.

Prossime ore insistono rovesci al nordest

Nelle prossime ore e dunque nella serata corrente le condizioni meteo continueranno a risultare prevalentemente stabili sull’Italia con eccezioni sulle aree più nordorientali della nostra Penisola (scopri quali), nonostante un miglioramento in atto sull’Alto Adige dove i fenomeni appaiono in esaurimento. Il maltempo è comunque destinato a protrarsi per non più di una manciata di ore grazie alla nuova espansione dell’Anticiclone afroazzorriano.

Forte maltempo si è abbattuto in Lombardia nella mattinata

Come anticipato precedentemente il maltempo ha coinvolto anche altre aree del nord diverse da quelle del versante orientale, interessando principalmente la Lombardia. Oltre alla grandinata nel comasco, l’instabilità ha colpito anche il bergamasco, dove stando a quanto si apprende dal sito “tg24.sky.it” le condizioni di maltempo hanno causato una frana con centinaia di persone che sono rimaste isolate, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BERGAMO, VISITATE IL NOSTRO SITO.

