METEO – PIOGGE e TEMPORALI colpiranno ancora alcune zone d’ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco quali

Tempo in miglioramento sull’Italia rispetto ai giorni scorsi

Rispetto a quanto osservato nel corso dei passati giorni le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno gradualmente migliorando con l’allontanamento delle correnti più fresche e instabili di natura nordatlantica, che hanno provocato maltempo sulle regioni centro-settentrionali occasionalmente anche intenso con piogge e temporali. Alcuni disturbi tuttavia persistono e persisteranno anche nella giornata odierna, come vedremo nel presente editoriale.

Temperature in lieve ripresa

Sebbene l’affondo di correnti più fresche e instabili nei passati giorni non abbiano implicato un peggioramento così diffuso sulla nostra Penisola, con le piogge e i temporali che non hanno interessato omogeneamente il centro-nord, esso è stato però responsabile di un calo delle temperature. Le stesse che a partire proprio da oggi stanno tornando ad aumentare gradualmente, con alcune località del centro-sud anche ben oltre i +20°C, mentre tale soglia al nord viene raggiunta solo localmente ancora. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge e temporali sulle aree nordorientali

In queste ore assistiamo, immagini satellitari e radar meteorologico alla mano, a piogge e temporali che, in maniera localizzata o sparsa, stanno colpendo alcune delle aree nordorientali, in particolare il Veneto, ma anche il Friuli Venezia Giulia e l’Alto Adige. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo inoltre, nelle prossime ore e dunque nella serata odierna il maltempo continuerà a colpire alcuni settori del Paese, vediamo quali.

CONTINUA A LEGGERE.