METEO – Forte MALTEMPO si è abbattuto nelle scorse ore sulla Calabria: TROMBA D’ARIA tra Tortora e Praia a Mare, ci sono DANNI

Maltempo ha interessato l’Italia

Mentre le condizioni meteo appaiono in miglioramento in queste ore, va specificato che nella prima parte di giornata sono stati diversi i settori coinvolti dall’instabilità, in particolare il nordest e il basso versante tirrenico (eccezion fatta per la Sicilia) oltre a qualche altra area dello stivale. Il maltempo è stato responsabile, come vedremo nel presente editoriale, anche di qualche danno. Clima tutt’altro che estivo al nord e gran parte del centro a causa della discesa di un fronte freddo che interesserà entro la giornata di domani domenica 18 settembre praticamente l’intera Penisola.

Prossime ore generale stabilità in Italia

Le condizioni di maltempo che da diversi giorni stanno interessando la nostra Penisola portando talvolta anche danni particolarmente ingenti, come nel noto e triste caso delle Marche, stanno definitivamente abbandonando l’Italia, in favore dell’ingresso di correnti sì più fresche, ma anche più secche. Condizioni meteo che in serata torneranno dunque generalmente stabili, con clima comunque tutt’altro che estivo.

Maltempo sull’alto versante tirrenico, tromba d’aria tra Tortora e Praia a Mare

Tra i vari settori della nostra Penisola coinvolti dal maltempo nella prima metà della giornata odierna figura l’alta Calabria tirrenica, dove peraltro era vigente oggi un’allerta meteo della Protezione Civile emanata ieri. Maltempo localmente anche intenso ha interessato questi settori, con accumuli che arrivano a toccare anche i 20 millimetri. Inoltre, una tromba d’aria si sarebbe abbattuta tra Tortora e Praia a Mare, nel cosentino, provocando diversi danni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danni ad abitazioni, automobili e stabilimenti balneari

Stando a quanto si apprende dal sito “cosenzachannel.it” il fenomeno vorticoso avrebbe provocato diversi danni, in particolare a Tortora, dove a farne le spese maggiori è lo stabilimento balneare nei pressi di piazza Stella Maris, quasi distrutto. Diversi danni si sono poi registrati ad automobili e qualche abitazione: i residenti nelle abitazioni nelle adiacenze delle quali è transitata la tromba d’aria comunicano di averla inizialmente scambiata per un terremoto. Il fenomeno si sarebbe originato in mare per poi spostarsi sulla terraferma prendendo forza. Fortunatamente, comunque, pare non si registrino feriti e/o vittime dell’accaduto.

