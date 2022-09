METEO – ALLUVIONE lampo nelle Marche con morti e dispersi, atteso di nuovo MALTEMPO intenso domani nella zona

Forte maltempo ha colpito ieri l’Italia centrale

L’abbassamento di latitudine di un flusso di correnti umide attivato nei giorni scorsi da una circolazione depressionaria in movimento sull’Europa occidentale, ha interessato nella giornata di ieri l’Italia centrale. Già tra la notte e la prima mattinata di ieri acquazzoni e temporali avevano interessato molte regioni centrali, con fenomeni intensi tra Toscana, Umbria e Lazio. Ma è nella serata di ieri che il maltempo ha scaturito i suoi fenomeni più intensi.

Temporale autorigenerante tra Umbria e Marche

Nella serata di ieri un temporale autorigenerante si è sviluppato tra Umbria e Marche, scaricando al suolo grandi quantitativi di pioggia, su molte zone tra 300 e 400 mm. Il pluviometro della stazione meteo di Fonte Avellana ha segnato 372 mm di pioggia mentre a Cantiano si sono riversati al suolo addirittura 420 mm di pioggia in meno di tre ore. Questo ha provocato delle alluvioni lampo in diversi paesi, specie a Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio, dove la situazione è gravissima. Precipitazioni che hanno portato allo esondazioni di molti fiumi e la situazione è critica a Senigallia, dove è esondato il fiume Misa.

Purtroppo ci sono anche morti e dispersi

Come abbiamo appena visto, diversi paesi delle Marche tra le province di Pesaro Urbino e Ancona sono stati colpiti da alluvioni lampo, causando purtroppo anche delle vittime. Il bilancio attuale della situazione, come riporta “adnkronos.com” è di 8 morti e 4 dispersi in provincia di Ancona. Tra i 4 dispersi un bambino di 8 anni, mentre è in salvo la madre. Più di 300 i vigili del fuoco al lavoro nelle zone tra la provincia di Ancona e quella di Pesaro Urbino, con sezioni operative arrivate anche da Abruzzo ed Emilia Romagna.

Possibile forte maltempo nella zona nella giornata di domani

Nella giornata odierna il flusso umido si è spostato più a sud interessando soprattutto le regioni meridionali. Nella Marche la giornata odierna vedrà quindi una fase più stabile rispetto alla giornata di ieri, anche se non si escludono delle piogge isolate. Ma nella giornata di domani è in arrivo un fronte freddo che transiterà sull’Italia portando maltempo al Nord-Est e sulle regioni adriatiche. Nuova fase di maltempo intenso è quindi attesa domani sulle Marche tra la mattinata e soprattutto nelle ore pomeridiane, con fenomeni che anche questa volta potranno assumere carattere di nubifragio. Ci auguriamo che il maltempo non aggravi la situazione già critica nella zona.

