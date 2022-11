Meteo – Forte maltempo si sposta al sud Italia, piogge e temporali in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano anche nella giornata odierna mediamente instabili, con il fronte di maltempo che si è spostato sulle regioni meridionali, dove porta piogge e temporali anche intensi. Non a caso la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo per molti di questi settori ieri, con temperature che appaiono in netto calo in tutto il Paese su valori più tardoautunnali che autunnali.

Effetti di una saccatura depressionaria in affondo

Il maltempo che anche oggi sta avvolgendo la nostra Penisola accompagnato da clima tardoautunnale è innescato dall’affondo di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale, che da ieri sta portando spiccata instabilità che ha causato talvolta purtroppo anche dei danni e disagi dovuti soprattutto ad allagamenti. Nelle prossime ore, inoltre, le condizioni meteo si manterranno mediamente perturbate sull’Italia, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo insiste sull’Italia anche nelle prossime ore

La dura ondata di maltempo che sta interessando la nostra Penisola pertanto soprattutto dalla giornata di ieri non è destinata ad arrestarsi nelle prossime ore, con le condizioni meteo che dunque continueranno a mantenersi perturbate su alcuni settori del Paese, in particolare sulle regioni meridionali, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo. Miglioramento con schiarite anche ampie in avanzamento al centro-nord invece, con clima comunque decisamente fresco.

Maltempo al sud, soprattutto tirrenico, con fenomeni localmente anche intensi

Il fronte di maltempo in continuo spostamento verso meridione interesserà pertanto la nostra Penisola anche nella serata odierna, con piogge e temporali anche localmente intensi che coinvolgeranno principalmente il settore tirrenico (eccezion fatta per la Campania), non risparmiando comunque anche quello adriatico, dove il tempo sarà comunque in miglioramento con cessazione dei fenomeni nella seconda parte della stessa serata. Le temperature non subiranno significative variazioni rispetto ai valori già registrati nelle precedenti 24 ore.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.