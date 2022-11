Meteo – Forte maltempo nel Lazio: paura a Formia, nubifragi provocano danni e allagamenti [VIDEO]

Maltempo in azione sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano condizioni meteo decisamente perturbate quest’oggi in particolare sulle regioni centro-meridionali del Paese, con piogge e temporali, localmente anche intensi, che investono pure l’Emilia Romagna. Danni e disagi si sono segnalati in più punti soprattutto lungo il versante tirrenico, come vedremo anche nel presente editoriale. Tale peggioramento è inoltre accompagnato da clima pienamente invernale se non, in alcune località, specie del nord, anche tardoautunnale.

Prossime ore piogge e temporali anche intensi insistono sull’Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola continueranno a mantenersi perturbate, in virtù del continuo afflusso di correnti nordatlantiche, pilotate da una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo centrale. Maltempo si manterrà pertanto attivo in maniera sparsa al centro-sud (scopri dove in particolare), con temperature che appariranno anche in calo in alcune località rispetto alle precedenti 24 ore.

Danni e disagi in Campania, ma anche nel Lazio

Come anticipato nel presente editoriale, ma anche più volte nel corso della settimana, il maltempo avrebbe colpito in maniera intensa soprattutto i settori tirrenici dello stivale. E’ così che nella giornata odierna danni e disagi si sono registrati in Campania, presso il Cilento, ma anche nel Lazio: a Formia infatti nubifragi hanno causato a loro volta importanti allagamenti che hanno coinvolto anche le abitazioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

VIDEO – Allagamenti e danni a Formia, l’acqua raggiunge il metro e mezzo in via Gramsci

Stando a quanto si apprende dal sito “latinaoggi.eu” il maltempo si è accanito nel corso del pomeriggio soprattutto a Formia, sul basso Lazio, dove si sono registrati diversi danni, allagamenti e disagi legati soprattutto a quest’ultimi. In via Gramsci sicuramente la situazione più critica, dove l’acqua ha raggiunto un metro e mezzo di altezza, finendo per inondare letteralmente il cortile del civico 24 e coinvolgendo alcune abitazioni. Nel palazzo adiacente sarebbe invece crollato un solaio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine, anche i tecnici del Comune. Allagamenti inoltre nella zona di Rio Fresco, dove le strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango in poco tempo. Fortunatamente, nonostante le criticità talvolta importanti, non si segnalano vittime e/o feriti legati all’accaduto. A testimonianza di quanto scritto fin ora, vi riportiamo un video del canale Youtube “Il Corriere della Città“.

