Meteo – Forte maltempo torna a colpire l’Italia con piogge e temporali: ecco l’allerta della Protezione Civile

Maltempo sparso in serata al nord, più stabile e asciutto al centro-sud

L’avanzamento di un flusso di correnti più umide e instabili di natura atlantica ha determinato già da ieri un peggioramento delle condizioni meteo al nord, con rovesci e occasionali temporali che si azionano in forma sparsa o al più isolata, ma localmente comunque intensa. Maltempo che caratterizza alcune aree del settentrione (scopri quali) anche nella serata corrente, con tempo relativamente più stabile e asciutto al centro-sud, nonostante un notevole aumento della nuvolosità.

Peggioramento ulteriore a partire dal pomeriggio di domani

Correnti perturbate andranno all’attacco dell’Italia nella giornata di domani giovedì 3 novembre, favorendo un ulteriore peggioramento con piogge e temporali che investiranno tutto il settentrione in maniera localmente anche intensa e a carattere di nubifragio, specie sulla Liguria centrale, ma non solo. Qualche rovescio isolato o al più sparso potrà interessare anche il medio Tirreno e l’Umbria, mentre altrove le condizioni meteo potranno mantenersi relativamente più stabili e asciutte nonostante un ulteriore aumento della nuvolosità. Temperature che non subiranno significative variazioni rispetto alla giornata odierna.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: dal pomeriggio, sparse tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto occidentale, Liguria, Emilia-Romagna centro-occidentale e Toscana nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Piemonte orientale, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Alta Toscana; da isolate a sparse su resto di Nord e Toscana, Marche settentrionali, Umbria settentrionale ed occidentale, Lazio centro-occidentale, Molise occidentale e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: dalla sera, tendenti a localmente forti dai quadranti meridionali su Sardegna, settori tirrenici centro-settentrionali, liguri e lungo i crinali dell’Appennino centro-settentrionale. Mari: dalla sera, tendenti a localmente molto mossi Mare di Sardegna, Tirreno settentrionale e Mar Ligure.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 3 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento