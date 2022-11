Meteo – Forte maltempo torna a flagellare l’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Maltempo in serata colpirà l’Italia

L’affondo di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale torna ad essere causa dell’innesco di una perturbazione, che dal pomeriggio odierno sta portando già fenomeni localmente anche intensi sulla Sardegna e in successiva estensione verso i settori centrali, specie di sponda tirrenica. Le prossime ore saranno pertanto caratterizzate dalla prosecuzione del maltempo, con qualche rovescio che riguarderà anche la Campania e con tempo più stabile al settentrione.

Piogge, temporali e neve in Appennino per domani

Il vortice depressionario porterà maltempo diffuso sulle regioni centro-meridionali anche nella giornata di domani sabato 26 novembre, con il Weekend che pertanto partirà con piogge e temporali sull’Italia, localmente anche intensi. Il peggioramento sarà accompagnato da un calo delle temperature, che favorirà l’abbassamento della quota neve che sull’Appennino abruzzese potrebbe scendere fin sui 1.100/1.300 metri e sull’Appennino molisano anche più in basso (1.000/1.200 metri). Resta invece più stabile e asciutto al nord, dove sono attese peraltro anche delle schiarite.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania settentrionale, Sicilia occidentale, meridionale e nord-orientale, Basilicata meridionale e Calabria meridionale e centro-settentrionale ionica, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati su Lazio meridionale, Campania settentrionale, settori appenninici di Abruzzo e Molise e su Calabria centro-settentrionale ionica e Basilicata. da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Sud e sull’Emilia-Romagna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sulle regioni meridionali e su Abruzzo e Molise orientale. Nevicate: mediamente al di sopra dei 1100-1300 m sulle zone appenniniche di Abruzzo, Molise e Lazio orientale, con apporti al suolo generalmente moderati specie tra Abruzzo e Molise. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in diminuzione localmente sensibile al Centro-Sud, specie il versante adriatico. Venti: da forti a burrasca: settentrionali sul Nord-Est, su Emilia-Romagna, Liguria e regioni del Centro in estensione dalla sera alla Sicilia con ulteriori rinforzi; dai quadranti orientali su Puglia, Campania e Basilicata. Tendenti a forti meridionali sui restanti settori ionici. Mari: tendenti ad agitati i bacini occidentali, molto agitato il Tirreno meridionale settore Ovest, generalmente molto mossi gli altri mari.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 26 novembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lazio: Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Litoranea

Sardegna: Logudoro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.