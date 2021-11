METEO – Forte ondata di MALTEMPO sta colpendo la regione Campania: ESONDAZIONI ed ALLAGAMENTI, i dettagli

Maltempo intenso in Italia e neve in arrivo

Serie di perturbazioni nord-atlantiche in Italia da giovedì scorso con tanta pioggia al sud e soprattutto lungo il versante tirrenico dove non sono mancati disagi dovuti al forte maltempo. Nella giornata odierna ancora una perturbazione in transito sulla penisola da ovest che sta recando instabilità sul Tirreno, zone interne ed Isole ma un cambiamento a carattere invernale è atteso dalle prossime ore. Un'irruzione d'aria artica porterà un sensibile peggioramento un po' ovunque. L'entrata del freddo dalla Valle del Rodano creerà i giusti presupposti per avere piogge e temporali con neve a quote basse al settentrione domani, specialmente al nord-est, mentre lunedì si avranno nevicate fino a quote di 500-600 metri anche al centro, con fiocchi localmente più in basso in caso di forti precipitazioni. Il proseguo settimanale sarà molto instabile e freddo dopo una brevissima pausa tra martedì e mercoledì.

Nubifragi ed esondazioni in Campania: cosa sta succedendo

Forte maltempo che in queste ore sta continuando a colpire alcune regioni, prima su tutte la Campania dove si continuano a registrare diversi danni nel napoletano e non solo. Stando a quanto riportato da stabiachannel.it, ieri sera c'è stata l'inevitabile esondazione del fiume Sarno che di fatto ha bloccato la circolazione delle auto lungo via Ripuaria. In alcuni punti l'acqua ha ostacolato completamente il regolare transito delle auto nonostante qualcuno ha provato ad avventurarsi. Al momento in zona la situazione è tornata alla normalità ma si continuano a registrare allagamenti in gran parte della regione, soprattutto tra casertano, napoletano e salernitano e la pioggia sta continuando a cadere intensamente seppur intervallata da pause asciutte. Si raccomanda di conseguenza la massima attenzione anche negli spostamenti come specificato anche dal bollettino della regione Campania che ha diffuso un'allerta di colore arancione.

Prossime ore ancora a rischio maltempo

Niente di buono per le prossime ore ed anzi i fenomeni tenderanno ulteriormente ad accentuarsi al meridione, specialmente sul lato tirrenico, unitamente ad un sensibile calo delle temperature. Situazione particolarmente delicata al sud Italia, specialmente in Campania come abbiamo riportato, ma forti piogge insistono anche in altre regioni come in Sicilia, Sardegna e Calabria come vedremo nella pagina successiva.

