METEO – Forte PERTURBAZIONE in arrivo, l’AUTUNNO alza la voce: possibili NUBIFRAGI e ritorno della NEVE, i dettagli

Forte maltempo in Sicilia oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono tornate a peggiorare in particolare sulla Sicilia, dove a partire dal pomeriggio si sono formati e successivamente sviluppati rovesci e temporali anche intensi, più specificamente sulle aree interne regionali e in occasionale sconfinamento verso il versante costiero settentrionale. Il maltempo non si è fatto attendere molto dopo che la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo ieri per l’intero territorio regionale tutt’ora vigente.

Weekend, progressivo peggioramento

L’Italia si troverà a fare i conti prima con una circolazione lievemente instabile nel weekend, che porterà rovesci o temporali localizzati o al più sparsi e successivamente, nella seconda parte di domenica 3 ottobre, con l’avanzamento di una perturbazione che porterà maltempo su specifici settori del Paese (scopri quali). Tuttavia, questa tendenza a peggiorare sarà sostanzialmente confermata ad inizio della prossima settimana, quando l’instabilità si estenderà su buona parte del territorio nazionale.

Fase autunnale in arrivo, possibili nubifragi e ritorno della neve

L’inizio della prossima settimana sarà dunque contrassegnato dall’apertura di una fase pienamente autunnale per molti settori del nostro Paese, come confermano gli scenari proposti dai principali centri di calcolo. Un’intensa perturbazione sembra infatti affondare sul Mediterraneo centrale, con piogge e temporali diffusi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e basso versante tirrenico entro la giornata di martedì 5 ottobre, con possibili nubifragi specie sulle aree più a nord dello stivale e sull’alto versante tirrenico e il ritorno della neve sulle Alpi. Tuttavia, alcune aree italiane, come vedremo nel prossimo paragrafo, potrebbero risentire di un richiamo di aria calda.

