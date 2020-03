METEO : Forte SBALZO delle TEMPERATURE in arrivo, lista REGIONI COLPITE e dettagli!

PREVISIONI METEO: Enorme sbalzo delle temperature in arrivo sull’ITALIA, vediamo il dettaglio e l’evoluzione per i prossimi giorni

Buon pomeriggio ed un saluto a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano. In un periodo non proprio facile per il Paese, ci si mette anche il tempo che sembra voler fare i capricci. Il caldo che questi giorni sta interessando gran parte delle regioni del Mediterraneo, infatti, lascerà spazio nel corso del fine settimana ad un improvviso crollo delle temperature per il transito di un fronte freddo. Ad esso saranno inoltre associate precipitazioni sparse e localmente a carattere di rovescio o temporale, dapprima al Centro-Nord e successivamente anche al Sud. Il cambiamento potrebbe concretizzarsi, di fatto, nella giornata di domenica quando a circa 1400-1500 metri (850 hPa) si raggiungeranno valori negativi su diverse aree del Paese. Torneranno, di fatto, condizioni meteorologiche simil invernali dopo che in questi giorni abbiamo invece assaporato condizioni tardo primaverili.

Sbalzi termici notevoli: ecco di quanto caleranno le temperature e DOVE

Sbalzi che, comunque, rientrano nella norma delle dinamiche registrate sul continente europeo nel mese di marzo. I valori tenderanno a subire un repentino calo di oltre 10-15 °C su diverse regioni, tra cui Friuli Venezia-Giulia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Sulle rimanenti regioni il calo sarà più contenuto ma comunque presente e con esso non mancheranno locali episodi di maltempo. Si tratterà di una parentesi breve ma ”intensa” e non è escluso che il transito di questo fronte freddo possa anche essere accompagnato da intense raffiche di vento, essendo notevole lo sbalzo delle temperature.

Come mai torna il freddo sull’Italia?

La causa di questa rapida ondata fredda va sicuramente ricercata in una mancata azione decisa da parte dell’anticiclone che ci sta interessando in queste ore. Una posizione certamente più ”schiacciata” verso le basse latitudini del Mediterraneo non ha infatti permesso il suo stabilizzarsi a pieno ritmo sull’Europa centro-occidentale.