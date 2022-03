METEO – Forti PIOGGE e ACQUAZZONI insistono in ITALIA: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse e persistenti sul versante ionico della Sicilia nord-orientale e sui settori orientali della Sardegna, con quantitativi da moderati a puntualmente elevati; sparse sui restanti settori orientali della Sicilia e, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori meridionali e centrali ionici della Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse sui restanti settori di Calabria, Sicilia e Sardegna e su Basilicata, settori ionici e centro-settentrionali della Puglia, Molise centro-orientale, versanti orientali dell’Abruzzo, Marche meridionali e settori tirrenici di Lazio centro-settentrionale e Campania, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra degli 800-100 m sui rilievi di Basilicata e Calabria, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 1000-1200 m sui rilievi della Sicilia orientale, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti sul versante orientale dell’Etna. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione nei valori serali, anche sensibile specie al Centro-Sud. Venti: forti dai quadranti orientali su Sardegna, Sicilia e localmente su Calabria, Campania e Puglia, con raffiche di burrasca sui settori settentrionali, meridionali e rilievi della Sardegna e settori meridionali della Sicilia, fino a burrasca forte sulle Isole Pelagie; forti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Liguria centro-occidentale, in attenuazione. Mari: da agitati a molto agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ioni centro-meridionale; agitato il Canale di Sardegna; molto mosso, fino ad agitato al largo, il Mar di Sardegna; molto mosso, fino ad agitato a ridosso della Sardegna settentrionale, il Tirreno centrale; molto mossi il resto dello Ionio, il Tirreno settentrionale e meridionale e l’Adriatico meridionale; molto mosso, inizialmente agitato al largo, il Mar Ligure settore di Ponente. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Nella giornata di domani sabato 19 marzo le condizioni meteo sulla nostra Penisola continueranno a risultare perturbate sulle Isole Maggiori, ma anche sulla Calabria jonica fino alla prima parte della mattinata. Qualche rovescio localizzato potrebbe inoltre interessare anche il Lazio meridionale, la Campania e la Basilicata, comunque di debole o al più moderata intensità. Fenomeni che invece potranno risultare localmente intensi sulla Sardegna tirrenica. In serata attese nevicate lungo l’arco alpino centro-occidentale a partire dai 700/800 metri, con precipitazioni perlopiù deboli o moderate. Rimarrà relativamente più stabile e asciutto altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Abbiamo assistito nel corso della giornata odierna ad un evidente peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola dovuto all’avanzamento di una goccia fredda di matrice nordatlantica che sta transitando dal Mediterraneo occidentale in direzione dello stivale. La seconda parte di serata vedrà la prosecuzione di quest’ondata di maltempo, con piogge e acquazzoni che peraltro in alcuni settori del nostro Paese potranno subire una leggera intensificazione ( scopri dove ).

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Sabato 19 marzo 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.