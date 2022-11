Meteo – Forti piogge e nubifragi si sono abbattuti nei pressi dello Stretto, ci sono disagi e allagamenti: i dettagli

Residuo maltempo al sud e Abruzzo tra notte e mattinata

Abbiamo assistito tra questa notte e la mattina condizioni meteo di residuo maltempo che hanno interessato in particolar modo il sud e l’Abruzzo, per alcuni settori dei quali la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo. Non a caso, questa fenomenologia ha quest’oggi determinato qualche disagio, come vedremo nel presente editoriale. Un miglioramento è successivamente avanzato questo pomeriggio, quando sono rimasti attive isolate eccezioni di maltempo.

Prossime ore torna la stabilità in tutto il Paese

Lo spostamento del fronte di maltempo verso oriente sta determinando in queste ore un miglioramento delle condizioni meteo, come precedentemente annunciato, che si protrarrà e si confermerà anche in serata, quando il tempo tornerà a risultare generalmente stabile e asciutto sullo stivale. Questo anche grazie ad un campo di Alta pressione che torna a puntare l’Italia, con temperature che tuttavia si manterranno relativamente fresche a causa del fenomeno dell’inversione termica.

Forte maltempo si è abbattuto nelle scorse ore sullo Stretto

Come anticipato, maltempo residuale, ma talvolta intenso si è abbattuto questa notte e questa mattina al sud Italia e in Abruzzo. Un violento nubifragio in particolare avrebbe coinvolto le aree nei pressi dello Stretto di Messina, dove le condizioni meteo sono comunque migliorate e, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’assenza di fenomeni si protrarrà anche in serata e ad inizio settimana. Tuttavia, qualche disagio si è comunque registrato in loco, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Disagi e allagamenti a Reggio Calabria e Villa San Giovanni

Stando a quanto si apprende dal sito “corrieredellacalabria.it” violenti nubifragi si sarebbero abbattuti questa mattina e questa notte nei pressi dello Stretto di Messina, con l’area degli imbarchi particolarmente coinvolta. Diversi disagi e allagamenti si sarebbero registrati a Reggio Calabria e a Villa San Giovanni. Traffico paralizzato in alcuni punti, ma l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che la situazione si ripristinasse presto alla normalità. Non si registrano infatti fortunatamente vittime e/o feriti legati all’accaduto.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.