Meteo – Fronte instabile in allontanamento con maltempo residuo: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata instabile in Italia

Nella serata odierna, mentre assisteremo ad un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno, dove all’assenza di fenomeni si associano anche schiarite più o meno ampie, il tempo risulterà peggiore su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, dove si azioneranno piogge e possibili temporali localmente anche intensi e con rovesci che interessano anche Sicilia e parte della Calabria tirreniche. Le temperature si registrano in calo in tutto il Paese a causa dell’afflusso di correnti più fresche sul Mediterraneo centrale.

Domani maltempo residuo sull’Italia

L’evoluzione sinottica prospettata per la giornata di domani domenica 6 novembre dai principali centri di calcolo suggerisce l’allontanamento del fronte di maltempo dall’Italia, con rovesci e possibili temporali residui su Abruzzo e buona parte del meridione peninsulare, oltre che sulla Sicilia tirrenica. Tempo migliore invece altrove con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature che risulteranno in linea con la media del periodo.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni in generale esaurimento nella seconda parte della giornata, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, settori orientali e meridionali della Campania, settori ionici e meridionali della Calabria e settori centro-settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie su Abruzzo meridionale, Molise, Puglia settentrionale, settori orientali di Campania e Basilicata e su Calabria meridionale e Sicilia settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile calo nei valori minimi al Nord ed al Sud, in locale sensibile aumento sui settori alpini e sulla Sicilia. Venti: forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali su bassa Toscana, settori settentrionali e tirrenici del Lazio, settori adriatici di Abruzzo e Molise e sulle regioni meridionali, in generale attenuazione pomeridiana e serale. Mari: molto mossi tutti i bacini centro-meridionali, fino ad agitati l’Adriatico centrale, il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso a partire dai bacini centrali, specie in serata.

Allerta gialla, ecco dove

Per la giornata di domani, Domenica 6 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico.

