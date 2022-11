Meteo – Dopo la parentesi instabile il tempo tenderà a migliorare nelle prossime ore: i dettagli

Tempo in miglioramento quest’oggi

L’evoluzione sinottica confermata anche dalle immagini satellitari vede l’allontanamento del fronte di maltempo dalla nostra Penisola, grazie anche alla nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano in elevazione dai quadranti sudoccidentali. Tale situazione ha favorito nella giornata odierna un miglioramento delle condizioni meteo che segue la fase di maltempo degli scorsi giorni che ha causato anche qualche disagio. Qualche rovescio residuo ha comunque interessato parte del sud tra questa notte e la mattinata e anche l’Abruzzo.

Tempo torna generalmente stabile, a parte isolati fenomeni

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano il ritorno della generale stabilità all’interno della nostra Penisola nel corso di questo pomeriggio, salvo isolati e residuali rovesci che coinvolgono in particolare la Puglia. L’ingresso di correnti settentrionali ha favorito l’avanzamento di schiarite anche piuttosto ampie al centro-nord, con temperature che risultano relativamente fresche in tutto lo stivale.

Prossime ore Anticiclone in spinta sull’Italia

Non si prospettano grandi scossoni per le prossime ore e pertanto per la serata odierna, con le condizioni meteo che si manterranno generalmente stabili e asciutte e, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, verranno meno anche le eccezioni isolate di maltempo che invece caratterizzeranno il pomeriggio corrente. L’Anticiclone afroazzorriano dopo qualche giorno di assenza torna ad elevarsi verso la nostra Penisola e il Mediterraneo centrale: che effetti avrà tale evoluzione sulle temperature?

Temperature restano fresche

L’elevazione dell’Anticiclone in direzione del nostro Paese non si tradurrà in variazioni significative dal punto di vista termico, con l’inversione termica che favorirà comunque un certo abbassamento delle temperature nelle ore notturne anche in pianura. Temperature che tuttavia recupereranno un po’ nei valori massimi a partire dalla giornata di domani lunedì 7 novembre, che resteranno in ogni caso ben distanti dagli standard dello scorso mese anomalo di ottobre.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.