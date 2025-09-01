Meteo – Forti piogge e temporali con rischio nubifragi in arrivo anche nelle prossime ore: i dettagli

Piogge e temporali in atto in Italia, con nubifragi

Piogge e temporali localmente anche violenti e con nubifragi si abbattono già sull’Italia nella giornata odierna, provocando peraltro disagi in Liguria. Il peggioramento, che segue una breve pausa dal maltempo registrata soprattutto nella seconda parte della giornata di ieri, è stato innescato dall’avanzamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica verso il Mediterraneo centrale. L’instabilità si estende comunque su buona parte del nord e porta con sé un calo delle temperature.

Maggiore stabilità al centro-sud

Rimane invece relativamente più stabile e asciutto sulle regioni centro-meridionali, con più ampi sprazzi di cielo sereno grazie al persistere di un campo di Alta pressione di origine africana erettosi appena ieri. Le temperature, in queste aree, risulteranno stazionarie o al più in lieve aumento, in controtendenza rispetto a quanto si osserverà nelle aree coinvolte dal maltempo, come scritto in precedenza.

Prossime ore con piogge, temporali e possibili nubifragi in arrivo

Nel corso delle prossime ore l’evoluzione sinottica vede una saccatura depressionaria di origine atlantica proseguire il suo movimento verso il Mediterraneo centrale e alimentando la fase di intenso maltempo che in queste ore sta già coinvolgendo alcune zone della nostra Penisola: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e temporali continueranno ad interessare buona parte del nord, con rischio nubifragi, specie in Liguria.

Persistono stabili e relativo bel tempo al centro-sud

Persistono invece condizioni meteo di stabilità e relativo bel tempo sulle regioni centro-meridionali, con annuvolamenti in avanzamento sulla Toscana, ma che non sortiranno fenomenologia di rilievo. In questo contesto, le temperature confermeranno una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore nelle aree colpite dall’instabilità e la stazionarietà o persino un lieve aumento altrove.

