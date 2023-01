Meteo – Forti piogge e temporali in arrivo in Italia nelle prossime ore, con neve in montagna: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

A partire già dalla seconda parte di domenica scorsa, l’avanzamento di una saccatura depressionaria aveva approfittato dell’arretramento dell’Alta pressione per portare un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con piogge e prime nevicate a quote anche di bassa montagna sulle Alpi nordorientali. Il maltempo ha successivamente interessato diverse aree dello stivale a causa del continuo afflusso di correnti polari, come vedremo anche nel presente editoriale.

Maltempo localmente anche intenso specie lungo il versante tirrenico

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo di instabilità lungo alcuni settori del Paese, in particolare quelli centrali di sponda soprattutto tirrenica, dove non sono mancati fenomeni localmente intensi, ma non solo. Rovesci mediamente moderati riguardano anche la Sardegna (specie occidentale) e il basso versante tirrenico, con temperature che risultano praticamente ovunque in calo su valori tipicamente invernali.

Prossime ore tempo ancora perturbato

L’ondata di maltempo che in queste ore sta investendo la nostra Penisola non si esaurirà di certo nelle prossime e pertanto, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, anche la serata odierna sarà contrassegnata da condizioni meteo mediamente perturbate. L’instabilità si concentrerà ancora una volta principalmente su alcune aree del centro-sud, come vedremo nel prossimo paragrafo, con qualche rovescio isolato e mediamente debole o moderato che potrebbe interessare il nordest.

Maltempo persistente con neve in montagna

Una parentesi più invernale sta interessando negli ultimi giorni la nostra Penisola, con piogge e nevicate a quote di montagna o bassa montagna. Nelle prossime ore il maltempo insisterà ancora sullo stivale e in particolare sul medio-basso versante tirrenico con possibili occasionali temporali e con neve che scenderà fin sui 1.000/1.200 metri sull’Appennino toscano con quota via via a salire man mano che si scende di latitudine (fino ad arrivare ai 1.600/1.700 metri nel frusinate). Le temperature contestualmente appariranno invernali pressoché ovunque, anche nelle aree non coinvolte dall’instabilità.

