METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI pronti a colpire l’ITALIA anche nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Il maltempo ha colpito duramente l’Italia, 2 morti e diversi feriti in Toscana

Dopo una breve pausa dal maltempo causata dalla rimonta di un onda mobile prefrontale di stampo subtropicale, ecco che le piogge e i temporali tornano a colpire duramente la nostra Penisola. L’energia atmosferica accumulata in questi giorni proprio a causa del precedente richiamo di correnti subtropicali ha sicuramente contribuito nella genesi dei violenti temporali accompagnati da raffiche di vento altrettanto violente che hanno causato la morte di 2 persone e il ferimento di diverse altre in Toscana che, alla base di quanto avvenuto, risulta indubbiamente essere la regione maggiormente colpita fino a questo momento dall’ondata di maltempo in corso.

Maltempo anche al nord

Piogge e temporali hanno comunque interessato tra la notte, la mattina e la prima parte di questo pomeriggio diverse aree del nord Italia, localmente anche in maniera intensa, specie sull’alto Piemonte e in Veneto, specialmente al confine con il Trentino Alto Adige. La Protezione Civile non a caso nella giornata di ieri aveva diramato un’allerta meteo per praticamente l’intero settentrione e parte del centro. E l’instabilità non si è di certo fatta attendere quest’oggi in tempistica ed intensità, come già largamente battuto in precedenza.

Prossime ore ancora maltempo intenso con possibili nubifragi

Nel corso delle prossime ore l’azione delle correnti più fresche e instabili di natura atlantica pilotate da una saccatura depressionaria in affondo sul Mediterraneo centrale continueranno a portare condizioni di maltempo anche spiccato sulla nostra Penisola. I fenomeni, che localmente risulteranno anche particolarmente intensi e a carattere di nubifragio stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, saranno accompagnati peraltro da un calo delle temperature sensibile. Vediamo dove si concentrerà l’instabilità.

Ancora forte maltempo al nord e sul medio Tirreno, possibili nubifragi

Le aree che verranno coinvolte dal maltempo saranno più o meno le medesime della giornata odierna, con il coinvolgimento del nord Italia e della Toscana, ma con una novità: entro il termine della serata infatti un sistema temporalesco anche particolarmente violento con possibili nubifragi e foriero di grandine si originerà davanti le coste del Lazio e finirà per colpire la medesima regione, con fenomeni intensi e accompagnati da forti raffiche di vento. Resta invece più stabile e asciutto al sud, con caldo accentuato da un richiamo di correnti subtropicali ancora attivo su tali settori.

