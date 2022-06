METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI si sono abbattuti a Cervinara, ESONDATO il fiume Isclero: tratte in salvo 3 persone

Tempo in miglioramento al centro-nord

Dopo il maltempo a tratti anche violento che ha interessato le regioni centro-settentrionale negli scorsi giorni, le condizioni meteo su questi settori del Paese appaiono oggi in evidente miglioramento, grazie al nuovo forcing dell’Anticiclone africano che sta determinando un progressivo allontanamento delle correnti atlantiche. Tale miglioramento si traduce non solo nel ritorno della stabilità, ma anche in schiarite, con cieli poco o parzialmente nuvolosi con temperature stazionarie o in lieve aumento.

Maltempo al sud, ma in miglioramento nelle prossime ore

L’ondata di maltempo ha continuato nella giornata odierna a interessare invece alcune aree del sud Italia ancora, in particolare il basso versante tirrenico e il settore adriatico meridionale. Tuttavia nelle prossime ore è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con lo spostamento del fronte instabile verso il settore balcanico che, salvo qualche eccezione (scopri dove), porterà un graduale esaurimento della fenomenologia con tempo che tornerà asciutto.

Forte maltempo si è abbattuto in Campania ieri

Il fronte di maltempo che è in procinto di abbandonare la nostra Penisola ha portato piogge e temporali sostanzialmente ovunque o quasi negli ultimi giorni, causando la formazione persino di una tromba d’aria qualche giorno fa. Nella giornata di ieri inoltre, i fenomeni intensi e insistenti hanno provocato l’esondazione del fiume Isclero a Cervinara, in Campania, con l’acqua che ha travolto un auto in transito, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

3 persone tratte in salvo

Stando a quanto si apprende dal sito “canale58.com” l’esondazione del fiume Isclero a Cervinara, in Campania, ha travolto nel pomeriggio di ieri un automobile finita in panne con a bordo 3 persone: si trattava di una coppia di anziani e la loro figlia, rimasti tutti intrappolati nell’abitacolo. Fortunatamente, ad evitare il peggio, sono intervenuti i Carabinieri che, insieme alla Protezione Civile, hanno provveduto a liberare i presenti dall’auto semisommersa. Fortunatamente quindi, a parte lo spavento, non si sono registrate ulteriori conseguenze.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.