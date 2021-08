METEO – Forti TEMPORALI e brusco CALO TERMICO: la Protezione Civile emette l’allerta per martedì 17 agosto. Zone colpite

Netto peggioramento del tempo al centro-nord

Sono le ultime ore di gran caldo in Italia poi finalmente tornerà un tipo di estate mediterranea dal fine settimana. Ancora in queste ore però l’Italia centrale e meridionale è nel pieno della quarta ondata di calore con temperature che fanno fatica a scendere al di sotto dei 30-31 gradi dopo aver superato i 40 gradi nella parte centrale della giornata. Questa volta il grande caldo non ha risparmiato nemmeno il nord Italia con picchi prossimi ai 40 gradi tra Emilia Romagna e Veneto. Proprio ora però il nord sta sperimentando un ricambio d’aria con anche grandinate e un generale calo delle temperature. Proprio per domani la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta meteo su alcune regioni italiane. Leggi anche: Alto rischio temporali nelle prossime ore in Italia, tutte le zone colpite

Prossime ore ad alto rischio tra Friuli, Veneto e ravennate

E’ in atto una intensa linea temporalesca in questi minuti tra Trentino, Veneto e Friuli che muove verso est, sudest. Attenzione quindi ai prossimi minuti e alla nottata odierna ai fenomeni particolarmente violenti tra Veneto orientale, Friuli, ferrarese e ravennate. Non sono escluse grandinate e fortissime raffiche di vento, prestare attenzione agli spostamenti. Di seguito riportiamo invece un’allerta meteo valida per la giornata di domani in Italia con le piogge e i temporali che arriveranno anche in parte del centro della penisola. Leggi anche: Prossima settimana a rischio maltempo in alcune zone italiane, prime proiezioni

Allerta meteo della Protezione Civile per domani

Per la giornata di domani, Martedì 17 agosto 2021: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso. Marche: Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento. Spostiamoci ora poco oltre confine e andiamo in Svizzera dove il maltempo ha causato anche feriti. Leggi anche: Tempesta di grandine colpisce l’Argentina

