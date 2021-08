METEO – TEMPORALI in arrivo in ITALIA nelle prossime ore e poi anche domani, ecco dove

Temporali in atto sull’ITALIA in queste ore a causa dell’aria più fresca in arrivo

Una vasta e profonda circolazione depressionaria è presente tra Scandinavia e Mare del Nord e spinge anche verso il Mediterraneo correnti più fresche e instabili. Primi effetti del cambio di circolazione visibili in queste ore sulle Alpi dove le condizioni meteo sono in peggioramento diverse sono le celle temporalesche attive. Fenomeni che entro la serata odierna potranno anche interessare i settori prealpini ed infine le pianure specie di Lombardia e Triveneto. Oltre al peggioramento meteo in arrivo anche un calo delle temperature.

Calo termico in atto, entro Mercoledì via il caldo anche dalle regioni del Sud

Aria più fresca che come detto si sta addossando alle Alpi mentre il caldo resiste sull’Italia con temperature da 4 a 6 gradi sopra le medie. Entro la giornata di domani valori che saranno tornati in media o localmente poco al di sotto al Centro-Nord mentre farà ancora caldo al Sud. Mercoledì condizioni meteo più clementi anche al Sud con temperature in calo e valori intorno alle medie del periodo su tutta la Penisola. Possibile graduale rialzo in vista del penultimo weekend di agosto ma al momento senza valori eccessivi.

Instabilità nei prossimi giorni con acquazzoni e temporali possibili anche al Centro-Sud

Giornata di Martedì che vedrà condizioni meteo instabili soprattutto nelle zone interne del Centro ove non mancheranno acquazzoni e temporali sparsi specie sull’Appennino. Locali fenomeni possibili anche sulle Alpi orientali e sulle zone interne del Sud. Clima più ventilato con temperature in calo quasi ovunque. Ancora instabilità Mercoledì nelle zone interne del Centro-Sud con temporali più intensi soprattutto tra Lazio, Abruzzo e Molise. Nuova rimonta dell’alta pressione in vista del weekend?

