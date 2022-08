METEO – Forti TEMPORALI e NUBIFRAGI si sono abbattuti nel cagliaritano; ALLAGAMENTI, FRANE e DISAGI, i dettagli

Fase di maltempo nelle zone interne del Paese

L’arretramento di un campo di Alta pressione di matrice africana ha dato la possibilità a correnti più fresche e instabili di affluire sul Mediterraneo centrale, dove si assiste da qualche giorno al ritorno di piogge e temporali di natura termoconvettiva e dunque in sviluppo principalmente nelle ore pomeridiane. I fenomeni, che localmente appaiono anche particolarmente intensi, riguardano principalmente i settori più interni dello stivale, quali per esempio le grandi catene montuose, ma talvolta non sono mancati sconfinamenti sulle pianure meno adiacenti. Restano invece maggiormente al riparo dal maltempo le coste, dove il clima risulta peraltro spesso estivo.

Tempo in miglioramento in un contesto ancora localmente perturbato

Nel corso delle ultime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola stanno progredendo verso un graduale miglioramento, con l’esaurimento della fenomenologia e tempo che sta tornando pressoché stabile quasi ovunque, con alcune eccezioni (scopri quali). Le temperature in questo contesto si stanno aggirando su valori pienamente estivi laddove il maltempo non ha fatto la sua comparsa, mentre risultano più fresche viceversa e nelle zone coinvolte attualmente dall’instabilità.

Violento maltempo sulla Sardegna nelle scorse ore

Mentre in queste ore e nelle prossime un miglioramento delle condizioni meteo sta interessando e interesserà la Sardegna, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, nel pomeriggio di oggi diversi nuclei di maltempo si sono abbattuti nell’isola, in particolare sulla parte meridionale e sul cagliaritano. Qui infatti si sarebbero registrati diversi disagi legati soprattutto ad allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Assemini e Uta le località più colpite; smottamenti a Serdiana

Stando infatti a quanto si apprende dal sito “ansa.it” nel pomeriggio violento maltempo si sarebbe abbattuto in Sardegna, colpendo in particolar modo il cagliaritano e più specificamente le località di Assemini e Uta. In poco tempo le strade si sarebbero infatti trasformate in fiumi e con qualche smottamento registrato a Serdiana, nella Provincia del Sud Sardegna. Nonostante il quadro a tratti critico, non si segnalano in ogni caso fortunatamente vittime e/o feriti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.