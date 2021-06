METEO – L’ESTATE fa la voce grossa, si va verso i +40°C con possibile CALDO RECORD; ecco dove

Meteo Estate, le temperature decollano

Meteo – La prima vera ondata di caldo della stagione estiva 2021 ha ormai raggiunto l’Italia. Una bolla d’aria molto calda si è infatti portata dal nord Africa verso il nostro Paese, dando il via ad un’intensa ondata di calore. Le temperature risultano al di sopra delle medie del periodo su tutte le regioni, ma è al sud e sulle due Isole Maggiori che si raggiungeranno i valori più elevati, per alcune località potrebbero addirittura essere record per il mese di giugno.

Caldo record in Sardegna, Olbia vola a +40°C!

Meteo – Come anticipato, le prime regioni a subire gli effetti maggiori dell’ondata di caldo sono quelle meridionali, Sardegna e Sicilia. In particolare attualmente nell’entroterra pugliese di raggiungono i +35/+36°C, cosi come nel cosentino. Caldo anche sul medio adriatico, con valori fino a +34°C nell’entroterra marchigiano e romagnolo, ma è sulle due Isole Maggiori che si stanno raggiungendo i picchi più elevati. A Caltanissetta attualmente vengono rilevati ben +39.1°C a 500 metri di quota, mentre la stazione meteorologica dell’Aeronautica Militare misura attualmente un valore di ben +40°C ad Olbia; in attesa del dato ufficiale, tale valore potrebbe risultare record per il mese di giugno per tale stazione meteorologica, con il precedente di +39.9°C risalente allo storico anno del 2003.

Domani rischio +40°C su diverse regioni del sud

Meteo – Lo spostamento verso levante del promontorio anticiclonico, favorirà un graduale calo termico sulla Sardegna, mentre la bolla calda si porterà sulle regioni meridionali Peninsulari e sulla Sicilia. Anche domani sarà una giornata molto calda quindi sulle regioni meridionali, nonostante il passaggio di nuvolosità medio-alta. Secondo i modelli ad alta risoluzione, si potranno raggiungere, ed in alcuni casi superare, i +40°C nel foggiano; in tal caso non si esclude anche in questo caso un valore record per il mese di giugno, al momento pari a +39.6°C registrato nella stazione meteorologica dell’aeroporto di Foggia nel lontano 1952. Caldo intenso ancora anche sulla Sicilia, anche in questo caso con picchi di +40/+42°C, così come nel Metaponto e Calabria; tali valori si potranno raggiungere in particolare nelle aree maggiormente esposte agli effetti favonici. Al nord arriveranno forti temporali e grandinate.

