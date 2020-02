METEO – Forti VENTI di BURRASCA in arrivo, la Protezione Civile emette un comunicato, i dettagli

Meteo, arrivano freddo e neve sulla nostra Penisola

Come da Prassi, il dipartimento della Protezione Civile ha da poco diffuso un comunicato all’interno del quale viene specificato che sulla nostra Penisola una rapida ma intensa ondata di neve e maltempo si sta per attraversare gran parte delle regioni da Nord a Sud. Il transito del fronte freddo determinerà infatti un generale calo delle temperature ed un repentino abbassamento della quota neve, così come abbiamo anche specificato nel precedente avviso, con fiocchi che potrebbero raggiungere anche la bassa collina. Andiamo però a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta domani attraverso il comunicato emesso dalla Protezione Civile.

La Protezione Civile emette il comunicato: calo termico e progressivo rinforzo della ventilazione

Di seguito potrete leggere il comunicato della Protezione Civile in merito alla giornata di domani, mercoledì 25 febbraio 2020: “Una perturbazione di origine nord-atlantica, sospinta da aria fredda, tenderà ad interessare la nostra Penisola, determinando condizioni di instabilità ed un graduale calo termico che, a partire dalla prossima notte, porterà un progressivo rinforzo della ventilazione, specie sui settori alpini e sulla Pianura Padana, in rapida estensione alle regioni centrali e meridionali.

La Protezione Civile emette il comunicato: forti venti di burrasca in arrivo

Come si legge su “Protezionecivile.gov.it”, “l’avviso prevede dalla notte di oggi, martedì 25 febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Piemonte, Lombardia e Veneto, specie sui settori alpini, con raffiche di foehn in pianura e dai quadranti occidentali su Emilia-Romagna e Marche. Dal mattino di domani, mercoledì 26 febbraio, si prevedono venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, su Toscana, Umbria, Sardegna, Lazio, in graduale rotazione da Nord-Ovest ed estensione a Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. In particolare, le raffiche più intense riguarderanno i settori costieri e i settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte“.