METEO – Fortissime GRANDINATE colpiscono tra il trevigiano e la Riviera, in Veneto: DANNI e DISAGI, i dettagli

Prossime ore nubifragi in arrivo

Siamo giunti alla seconda parte di una settimana caratterizzata perlopiù dal maltempo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali: un flusso atlantico spesso pronunciato verso il comparto mediterraneo ha portato piogge talvolta anche temporali in Italia, che si sono manifestati occasionalmente a carattere di nubifragio. Nelle prossime ore l’instabilità non accennerà a placare la sua attività, con qualche nubifragio possibile su alcuni settori tirrenici (ecco quali).

Weekend tra il maltempo e la relativa stabilità

Nel weekend ormai imminente le condizioni meteo si appresteranno ad un miglioramento generale a partire dalla seconda parte del mattino di domani sabato 15 maggio che durerà per tutto il resto della giornata. Tuttavia questo miglioramento sarà solo temporaneo, poiché già domenica 16 le correnti atlantiche torneranno a inserirsi nel Mediterraneo, provocando l’ingresso di piogge a partire da parte dei settori centrali e in quelli nordorientali.

Maltempo si è scatenato al nord questo pomeriggio, con fenomeni localmente anche intensi

Nel corso di questo pomeriggio, come hanno testimoniato le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, le condizioni di maltempo hanno interessato soprattutto le regioni settentrionali, dove hanno assunto anche carattere temporalesco e, localmente, di nubifragio, specie in Piemonte e in Veneto. E’ proprio su quest’ultimo che l’instabilità si è manifestata anche attraverso l’arrivo di qualche grandinata, che non ha lasciato indenne alcune località, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TREVISO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

