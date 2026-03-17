Meteo – Freddo artico in arrivo con maltempo e neve a quote via via più basse: ecco l’allerta della Protezione Civile

Instabilità in Italia

Il maltempo continua ad essere protagonista in questa prima parte di settimana soprattutto sulle regioni meridionali, dove anche oggi, come mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, si sono attivati piogge e temporali localmente anche intensi. In queste ore, aria più fredda di matrice artico continentale sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo centrale a causa di una goccia fredda retrograda da est, con quota neve e temperature in abbassamento.

Maltempo in arrivo anche per domani

Nella giornata di domani mercoledì 18 marzo le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno instabili, con piogge e possibili temporali che si addenseranno soprattutto lungo il versante adriatico e, in maniera più sparsa, sud Italia. Le temperature subiranno generalmente un abbassamento su valori anche inferiori alla media di riferimento, con la neve, anche copiosa specie in serata, che scenderà puntualmente fin sui 700/900 metri su Abruzzo e Molise e a quote leggermente più alte altrove. Rimane in linea generale relativamente più stabile e asciutto al nord e sul medio Tirreno.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Abruzzo, Molise orientale, Puglia centro-meridionale e Calabria ionica centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonete sud-occidentale, Romagna, restanti zone di Marche, Molise, Puglia e Calabria, sui settori più orientali di Umbria e Lazio, su Basilicata e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, restanti zone di Emilia-Romagna ed Umbria, su Toscana orientale, entroterra laziale e meridionale, su Campania, Sardegna meridionale e su versante tirrenico centrale siciliano e settori sud-orientali, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 m sui settori occidentali del Piemonte, sui settori alpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Appennino tosco-emiliano e settori settentrionali di Marche ed Umbria,con apporti al suolo generalmente deboli; mediamente al di sopra dei 700-900 m sui settori meridionali di Umbria e Marche, su Abruzzo e Molise e sui settori appenninici orientali del Lazio, con apporti al suolo generalmente moderati o abbondanti alle quote più alte; mediamente al di sopra dei 1000-1200 m sui settori appenninici di Basilicata e Calabria settentrionale, con apporti al suolo generalmente deboli; Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione sul Centro-Sud peninsulare, marcato nelle zone più interne. Venti: tendenti a burrasca dai quadranti orientali o settentrionali su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio settentrionale e Sardegna. Localmente forti settentrionali sul resto del Nord e sulla Sicilia occidentale. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, localmente agitati il Mar Ligure al largo e lo Ionio meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani:Per la giornata di domani, Mercoledì 18 marzo 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale

Lazio: Appennino di Rieti

Marche: Marc-5, Marc-6

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

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