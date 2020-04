METEO – FREDDO ARTICO in ritirata, al suo posto una LACUNA BARICA sull’ITALIA, i dettagli

Mattinata pungente in relazione al periodo

La mattinata odierna è risultata piuttosto fredda se relazionata al periodo che stiamo vivendo. In effetti, dando uno sguardo alle temperature minime registrate dalle varie stazioni meteorologiche soprattutto delle regioni centro-settentrionali, ma anche del basso versante adriatico, esse risultano sotto la media del periodo anche di alcuni gradi, con i valori attestatesi intorno o vicino agli 0°C, tipici in molte zone del mese di gennaio o febbraio. Notevole se pensiamo che in questo momento ci ritroviamo oramai nel mese di aprile.

Piogge in atto e nelle prossime ore sulle Isole Maggiori

Un’area di bassa pressione presente sul Nordafrica provoca un flusso umido sul Mediterraneo meridionale capace di apportare qualche pioggia sulle Isole Maggiori. I fenomeni tuttavia risultano piuttosto deboli o moderati, con accumuli altrettanto blandi. Nelle prossime ore mentre le piogge tenderanno ad esaurirsi sulla Sardegna, qualche precipitazione resisterà ancora sulla Sicilia in particolare nel trapanese, con fenomeni sempre piuttosto deboli.

Lacuna barica sul Mediterraneo e sull’Italia

La suddetta area di bassa pressione presente sul Nordafrica favorirà anche la formazione di una lacuna barica sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola poiché bloccherà di fatto il tentativo (almeno inizialmente) da parte dell’Alta pressione di tornare ad estendersi su latitudini più settentrionali. Ciò unitamente alla ritirata del freddo artico continentale favorisce l’assenza di una vera e propria figura barica dominante sul Mediterraneo. Cosa comporterà ciò?