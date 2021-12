METEO – FREDDO illusorio, TORNA il mite ATLANTICO nei prossimi giorni; ecco la tendenza fino a CAPODANNO

Freddo intenso rimane lontano dall’Italia

Va ormai tramontando l’ipotesi di un finale di dicembre in compagnia del freddo intenso sull’Italia. Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici propendono per il mantenimento del “lago” gelido lontano del nostro Paese, ritirandosi gradualmente dalla Russia verso il comparto Scandinavo. Proseguirà un flusso fresco nord-orientale fino alla metà della prossima settimana, ma a seguire saranno le miti correnti occidentali a portare un aumento termico ed il ritorno delle piogge su gran parte del Paese.

Residua circolazione fredda fino a martedì

Meteo – L’Italia verrà solo lambita nei prossimi giorni dell’aria fredda discesa dall’Est Europa. La presenza di un anticiclone ben saldo sul centro Europa e parte del Mediterraneo, manterrà infatti la traiettoria della saccatura artica piuttosto orientale rispetto al nostro Paese. Saranno infatti l’estreme regioni meridionali a beneficiare maggiormente del transito delle correnti fredde dai Balcani. In questo avvio di weekend qualche debole nevicata potrà infatti interessare Basilicata, Calabria e Puglia localmente sin verso quote alto collinari. Domenica tempo in deciso miglioramento con fenomeni in riassorbimento. Un secondo impulso freddo potrà lambire le regioni adriatiche tra lunedì e martedì, con qualche nevicata fin sotto i 1000 metri.

Torna l’Atlantico per il weekend di Natale

Rispetto alle iniziali proiezioni modellistiche che vedevano un Natale a rischio freddo, saranno invece le miti ed umidi correnti oceaniche ad avere la meglio nei prossimi giorni. E’ atteso infatti il ritorno del maltempo proprio in concomitanza con le festività natalizie, ma con temperature miti per il periodo per l’ingresso di masse d’aria dai quadranti sud-occidentali. Rischio elevato pioggia quindi per le festività natalizie.