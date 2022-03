METEO – FREDDO in ATTENUAZIONE, TEMPERATURE in deciso AUMENTO nei prossimi giorni; i dettagli

Circolazione fredda in attenuazione

La fredda circolazione artica che ha caratterizzato questa prima parte del mese di marzo ha ormai le ore contate. L’anticiclone presente sull’Europa occidentale si è infatti indebolito negli ultimi giorni, favorendo la discesa di una saccatura nord atlantica verso la Penisola Iberica (forte maltempo in Spagna) ed il Marocco. In tal modo un promontorio di matrice subtropicale è atteso in risalita sul Mediterraneo centrale, ponendo definitivamente fine al flusso freddo già a partire dalla giornata di domani.

Anticiclone in affermazione ad inizio settimana sull’Italia

La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni meteo mediamente stabili sull’Italia. Residui disturbi potranno attardarsi domani tra Piemonte, Liguria ed Isole Maggiori, ancora influenzate dalla perturbazione attualmente in azione sul Mediterraneo occidentale. Dal nord Africa, tuttavia, si registrerà l’espansione di un promontorio anticiclonico, in affermazione tra martedì e mercoledì a tutta l’Italia, quando i valori pressori al suolo toccheranno valori di 1035 hPa. La stabilità durerà fino alla giornata di giovedì, poi un indebolimento dell’alta pressione determinerà un aumento delle nubi con qualche disturbo.

Avvio di settimana dal sapore primaverile, temperature in deciso aumento

L’anticiclone in arrivo nei prossimi giorni sarà accompagnato da masse d’aria decisamente più miti rispetto alle fredde correnti artiche che attualmente ancora lambiscono il nostro Paese. In tal modo le temperature saranno destinate ad aumentare su tutte le regioni, con i valori massimi che si porteranno diffusamente attorno ai +15°C. Le giornate più miti saranno quelle di mercoledì e giovedì, quando sono attesi valori massimi di +17/+18°C con punte locali fino a +20°C sulla Pianura Padana, Sardegna e settori tirrenici. Valori notturni anche in aumento, con temperature che difficilmente scenderanno al di sotto dei +5°C rispetto ai valori negativi odierni del nord e valli del centro. Primavera che tuttavia potrebbe essere di breve durata, rischio freddo e neve a seguire? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

