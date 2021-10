METEO – Fronte di MALTEMPO in AZIONE, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo è tornato ad interessare l’Italia

L’arretramento dell’Alta pressione nella giornata di oggi ha fatto sì che maltempo tornasse a colpire alcuni settori dell’Italia settentrionale. Le piogge hanno interessato principalmente il Trentino Alto Adige, il Veneto occidentale e anche l’alta Lombardia, dove peraltro ha causato qualche disagio e un ferimento. Fenomeni localmente anche intensi e a tratti temporaleschi anche nelle aree tra Liguria e Toscana, con il tempo che sta andando comunque migliorando in serata, sia pur in un contesto perturbato.

Domani fronte di maltempo interesserà il centro

Il fronte di maltempo si sposterà domani venerdì 22 ottobre verso meridione, andando a colpire principalmente i settori centrali e in particolare Toscana, Umbria, Marche, colpendo anche alto e basso Lazio e Campania settentrionale. Isolati rovesci potranno inoltre interessare la Sardegna, con piogge deboli o moderate sulla Sicilia meridionale. Possibile attività temporalesca soprattutto sul medio Tirreno. Migliora al nord (eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia dove è possibile qualche rovescio) dopo il maltempo odierno. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori meridionali di Lombardia e Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Sardegna settentrionale, Lazio, Abruzzo settentrionale, Molise centro-occidentale, Campania e Sicilia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su Toscana orientale, Umbria, Appennino marchigiano, Lazio meridionale e Campania centro-settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in diminuzione localmente sensibile nei valori minimi al Nord; in generale aumento nei valori minimi al Centro-Sud. Venti: localmente forti meridionali sulle regioni del Sud; temporaneamente forti settentrinali ad inizio giornata sulla Liguria; localmente forti settentrionali sulla Sardegna occidentale e settentrionale. Mari: inizialmente molto mosso il Mar Ligure; localmente molto mossi il Tirreno meridionale, i bacini prospicienti le Bocche di Bonifacio ed il Mar di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

