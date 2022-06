METEO – Fronte di MALTEMPO si allontanerà dall’ITALIA con ultimi ROVESCI e TEMPORALI, i dettagli

Giornata foriera di maltempo, specie al centro-sud

L’affondo di una saccatura di origine atlantica sul Mediterraneo centrale sta portando dalla giornata di martedì 7 giugno un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e temporali che hanno dapprima interessato esclusivamente il nord, per poi estendersi verso meridione, causando anche qualche disagio. A tale peggioramento si è inoltre associato un calo generale delle temperature, più sensibile nelle aree coinvolte dal maltempo.

Prossime ore ancora maltempo sull’Italia

Il fronte di maltempo si sposterà ulteriormente verso meridione nelle prossime ore, con rovesci e occasionali temporali che potranno colpire ancora alcune aree del Paese (scopri quali). Le condizioni meteo miglioreranno invece sul medio Tirreno e sulle regioni settentrionali, con accenno persino ad alcune schiarite. Il clima si manterrà decisamente più fresco rispetto alle ultime serata, con clima che comunque risulterà tutto sommato ancora gradevole nelle pianure.

Ultime note di maltempo sull’Italia

A partire dalla giornata di domani venerdì 10 giugno, come vedremo anche nel prossimo paragrafo, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in miglioramento, con rovesci e occasionali temporali che continueranno ad interessare solo alcune aree del sud, tanto che la Protezione Civile ha diffuso comunque un’allerta. Tuttavia entro serata i fenomeni andranno esaurendosi, come vedremo nel prossimo paragrafo, fatto salvo isolati e residuali rovesci sulle zone tirreniche della Sicilia.

L’Alta pressione torna a spingere sul Mediterraneo centrale

A partire dalla giornata di domani venerdì 10 giugno l’Alta pressione di origine africana tornerà a spingere sul Mediterraneo centrale, allontanando di fatto le correnti di maltempo che si sono azionate in questi giorni sulla nostra Penisola. Ciò porterà ripercussioni soprattutto a partire dal prossimo weekend quando non solo osserveremo condizioni meteo di nuovo generalmente stabili, ma anche un aumento delle temperature. Sul dettaglio previsionale approfondiremo in un apposito editoriale, vi invitiamo pertanto a seguire il nostro sito.

