METEO – Fronte freddo determina nuovi TEMPORALI ed un CALO delle TEMPERATURE

Fronte freddo transita sull’Italia, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di due circolazione depressionarie sul comparto euro-Atlantico: la prima in azione a largo del Portogallo, favorisce la risalita di correnti calde verso la Penisola Iberica, mentre una seconda è in azione tra il comparto balcanico e l’Italia, responsabile del nuovo passaggio temporalesco sul nostro Paese. Sul resto del continente ritroviamo un vasto campo altopressorio, con il flusso oceanico principale in transito al di sopra del 50°N.

Nuovi temporali oggi al centro-sud

Meteo – Come anticipato, un fronte freddo è in transito sull’Italia, determinando un nuovo peggioramento del tempo. Il sistema instabile ha raggiunto tra la sera di venerdì e la scorsa notte le regioni settentrionali e la Toscana, trasferendosi nella giornata odierna al centro-sud ed Isole Maggiori. La giornata odierna vedrà quindi piogge e temporali al mattino su Lazio, Toscana meridionale, Abruzzo, Marche e Sardegna orientale. Bel tempo sul resto d’Italia, salvo residui addensamenti sul Piemonte e Friuli. Nel corso del pomeriggio il fronte freddo scivolerà verso sud, determinando un peggioramento del tempo su Campania, Molise, Puglia e Basilicata dove sono attese piogge e temporali, localmente anche di forte intensità ( allerta Protezione Civile). Ancora instabile tra Lazio, Abruzzo con residui acquazzoni o temporali in parziale sviluppo anche sull’Umbria. Diffuso miglioramento tra la sera e la notte, salvo residui fenomeni sull’alta Calabria ionica e settori del basso Tirreno.

Temperature in diffuso calo

Meteo – Il fronte instabile sarà seguito da correnti più fresche in arrivo dai Balcani, favorendo un diffuso calo termico. La giornata odierna sarà infatti gradevole dal punto di vista termico su gran parte del Paese; al nord i valori minimi sono stati compresi tra i +15°C della pianura veneta ai +20°C delle coste liguri, mentre quelli massimi non andranno oltre i +29/+31°C. Sulle regioni centrali valori minimi della notte compresi tra i +15°C delle valli umbro-toscane ai +20°C delle coste marchigiane, con valori che anche in città come Roma e Firenze son tornati al di sotto della soglia dei +20°C; temperature massime sulle regioni centrali attese tra i +26°C delle coste adriatiche ai +30/+31°C della Toscana. Situazione termica analoga anche al sud, fatta eccezione per le due Isole Maggiori, dove anche oggi si potranno ancora sfiorare i +35°C, specie nel cagliaritano. Domani tregua dal maltempo, poi nuovo peggioramento per Ferragosto? Vediamo nella pagina successiva ulteriori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Ferragosto compromesso con rischio pioggia?

La tendenza per il Ferragosto è verso un nuovo peggioramento su parte d’Italia. Secondo i principali centri di calcolo l’anticiclone cederà nuovamente sul centro Europa, favorendo l’ingresso delle umide correnti atlantiche. Un nuovo peggioramento del tempo è atteso al nord e Toscana nel corso della giornata di Ferragosto con acquazzoni e temporali in parziale estensione entro la fine del giorno anche ad Umbria, Marche ed alto Lazio. Sul resto del paese tempo più asciutto con ampie schiarite e clima estivo al sud ed Isole. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.