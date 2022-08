METEO ITALIA – PIOGGE e TEMPORALI oggi con CLIMA FRESCO, nuova fase INSTABILE per FERRAGOSTO ma non per tutti

Goccia fredda porta maltempo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, nella giornata di ieri una gocci fredda in arrivo dall’Europa orientale ha raggiunto il Nord-Est italiano portando un peggioramento meteo entro la serata sulle regioni settentrionali, lasciando più asciutte le regioni di Nord-Ovest. Goccia fredda che ha poi iniziato a muoversi lungo l’Adriatico, portando maltempo nella notte sulle regioni centrali con piogge e temporali sparsi.

Piogge e temporali al Centro-Sud nella giornata odierna, migliora per domani

Come abbiamo appena detto, la goccia fredda sta scivolando lungo l’Adriatico, spostando il maltempo verso il Centro-Sud. Nel corso della mattinata precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, continueranno ad interessare le regioni centrali, specie tra Lazio e Abruzzo, con fonemi localmente anche molto intensi. Nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali interesseranno il Sud Italia, specie le regioni di Campania, Molise, Puglia e Basilicata e qualche fenomeno residuo ancora tra Lazio e Abruzzo, specie sui settori appenninici. In serata le piogge continueranno ad interessare le regioni meridionali, mentre nella notte avremo solo qualche fenomeno residuo tra Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale. Più stabile invece la giornata di domenica con cieli soleggiati e piogge solo sulle Alpi occidentali.

Secondo weekend di agosto senza eccessi di caldo

La goccia fredda in azione nella giornata odierna oltre al maltempo porta anche una generale diminuzione delle temperature, con valori termici che tronano in media o localmente anche sotto media, specie sui settori orientali. Clima quindi piuttosto fresco al primo mattino nella giornata odierna e caldo contenuto anche nelle ore più calde. Le massime infatti si manterranno sotto i 30°C-31°C su gran parte dell’Italia, fino a 31°C-32°C in Pianura Padana e picchi fino a 35°C solo nelle zone interne della Sardegna. Nella giornata giornata di domani avremo un lieve aumento delle temperature massime ma ancora con caldo senza eccessi.

Meteo Ferragosto: inizio settimana con possibili di acquazzoni al Centro-Nord

Con l’arrivo del Lunedì di Ferragosto la goccia fredda si sarà spostata verso i Balcani. Una vasta circolazione depressionaria si muoverà però tra Atlantico ed Europa occidentale. Correnti instabili dai quadranti occidentali potrebbero dunque interessare le regioni del Centro-Nord portando condizioni meteo instabili con piogge e temporali sparsi, più estesi nella seconda parte della giornata. Più asciutto invece al Sud grazie alla rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico. Temperature ancora in media ma in aumento nei giorni a seguire.

