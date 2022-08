METEO – Il GUASTO di FERRAGOSTO è servito: MALTEMPO in arrivo in ITALIA, ma non per tutti, clima più FRESCO: i dettagli

Peggioramento in atto sullo stivale

Nell’ultimo periodo l’intrusione di correnti più fresche e instabili di natura atlantica sul Mediterraneo centrale hanno portato a condizioni di maltempo sempre più diffuso sullo stivale soprattutto al centro-sud dalla giornata di ieri. Nelle scorse ore in particolare un violento sistema temporalesco si è abbattuto in Calabria, provocando danni e disagi. A tale situazione si associa inoltre un calo delle temperature, più marcato laddove i fenomeni colpiscono in maniera più intensa.

Miglioramento questa sera, ma il contesto rimane perturbato

In mancanza di una vera e propria perturbazione è soprattutto l’irraggiamento solare a fungere da principale combustibile per lo sviluppo di piogge e temporali anche intensi localmente: non a caso tra la tarda mattinata e il pomeriggio è il momento della giornata in cui i fenomeni raggiungono il picco d’intensità. Per lo stesso motivo si incorrerà in un miglioramento nelle prossime ore, quando però non mancheranno ancora alcuni nuclei di maltempo in giro per lo stivale (scopri dove), con temperature che risulteranno in calo rispetto alle precedenti serate.

Weekend di maltempo su parte del Paese, anche Ferragosto compromesso

La mappa sinottica evidenzia un Mediterraneo centrale pervaso da correnti più fresche e instabili di natura atlantica provenienti dal settore balcanico, con piogge e temporali che in serata sono ancora particolarmente attivi su alcune zone del nord Italia. Ciò anticiperà un weekend di maltempo, soprattutto per quel che riguarda la giornata di domani sabato 13 agosto, quando la Protezione Civile ha peraltro emanato anche un’allerta per alcune zone del Paese. Domenica 14 sarà più stabile, con le solite eccezioni, mentre anche Ferragosto potrebbe rimanere compromesso dall’instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Ferragosto di maltempo al nord e parte del centro?

Anche la giornata di Ferragosto, nonché quella di lunedì 15 agosto, potrebbe risultare mediamente perturbata su alcune aree dello stivale. Mentre da sud l’Alta pressione di matrice subtropicale riproverà un forcing, il nord e parte del centro (in particolare le regioni tirreniche) rimarranno esposte ad un corridoio umido, che potrebbe essere responsabile della formazione di piogge e temporali localizzati o sparsi e occasionalmente intensi. Sembra abbastanza delineato il coinvolgimento della Toscana, mentre è da valutare quello del Lazio. Sul resto del Paese le condizioni meteo tenderanno a mantenersi relativamente più stabili e asciutte, con temperature peraltro in nuovo aumento.

